Кудрин оценил ситуацию вокруг Калви как чрезвычайную для экономики

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин оценивает ситуацию вокруг основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви как чрезвычайную для экономики. Такое мнение Кудрин высказал в своем Twitter.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал он.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования арестованы все шесть фигурантов дела. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).