Бедности уточняют услуги

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Минтруд занимается тонкой настройкой системы соцпомощи в РФ — ведомство разработало поправки к рекомендациям по определению потребности в соцуслугах среди россиян. Ведомство предлагает детализировать анализ факторов, влияющих на нуждаемость, учитывать мнение самих граждан о необходимости помощи и исходить из принципа проживания гражданина в «привычной благоприятной среде». Инициатива Минтруда вписывается в общий вектор усилий правительства в сфере борьбы с бедностью: для снижения ее уровня в два раза к 2024 году в первую очередь необходимы детальные данные.

Минтруд предлагает существенно расширить действующие рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа на regulation.gov.ru, он внесет изменения в приказ Минтруда от 30 июля 2014 года № 500н «Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг». Сейчас этот документ вместе с базовым законом о социальной защите населения и рядом других нормативных документов устанавливает основные требования к оказанию социальной помощи в РФ.

Рекомендации ведомство предлагает дополнить положениями, по которым индивидуальную потребность в социальных услугах необходимо определять «исходя из принципа сохранения пребывания граждан, в том числе детей, в привычной благоприятной среде», а также «учитывать мнения недееспособных граждан».

Кроме того, в документ предполагается включить рекомендации по детализированной оценке условий жизни граждан, она предполагает рассмотрение трудностей граждан в конкретных ситуациях — при самообслуживании, самостоятельном передвижении, обеспечении основных жизненных потребностей.

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