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12:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бедности уточняют услуги

Минтруд расширяет рекомендации по определению нуждаемости.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтруд занимается тонкой настройкой системы соцпомощи в РФ — ведомство разработало поправки к рекомендациям по определению потребности в соцуслугах среди россиян. Ведомство предлагает детализировать анализ факторов, влияющих на нуждаемость, учитывать мнение самих граждан о необходимости помощи и исходить из принципа проживания гражданина в «привычной благоприятной среде». Инициатива Минтруда вписывается в общий вектор усилий правительства в сфере борьбы с бедностью: для снижения ее уровня в два раза к 2024 году в первую очередь необходимы детальные данные.

Минтруд предлагает существенно расширить действующие рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа на regulation.gov.ru, он внесет изменения в приказ Минтруда от 30 июля 2014 года № 500н «Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг». Сейчас этот документ вместе с базовым законом о социальной защите населения и рядом других нормативных документов устанавливает основные требования к оказанию социальной помощи в РФ.

Рекомендации ведомство предлагает дополнить положениями, по которым индивидуальную потребность в социальных услугах необходимо определять «исходя из принципа сохранения пребывания граждан, в том числе детей, в привычной благоприятной среде», а также «учитывать мнения недееспособных граждан».

Кроме того, в документ предполагается включить рекомендации по детализированной оценке условий жизни граждан, она предполагает рассмотрение трудностей граждан в конкретных ситуациях — при самообслуживании, самостоятельном передвижении, обеспечении основных жизненных потребностей.

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Собирать данные будут соцработники, они же должны будут составлять примерные характеристики видов соцпомощи, которые можно предложить нуждающимся или предоставить для ознакомления. При составлении индивидуальной программы соцработнику предлагается указывать формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг и мероприятия по социальному сопровождению. Индивидуальную потребность в социальных услугах получателя социальных услуг, признанного в установленном законом порядке недееспособным, рекомендуется устанавливать с учетом его мнения, а при невозможности установления его мнения — с учетом информации о его предпочтениях, полученной от его родителей, опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

В целом детализация Минтрудом процедуры определения потребности граждан в соцуслугах соответствует нынешнему повышенному вниманию правительства к теме бедности: ее снижение к 2024 году в два раза от уровня 2018 года является одной из наиболее амбициозных целей нацпроектов. Главным направлением усилий на первом этапе является сбор данных о тех, кто относится к бедным, процесс включает в себя как строительство крупных федеральных цифровых проектов, например облачных загсов и единой госинформсистемы социального обеспечения, так и более корректный сбор данных руками соцработников.

Анастасия Мануйлова

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