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04:18 (мск), источник: РИА Новости

ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.

Источник: РИА "Новости"

«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет. Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — рассказал он.

Цыганов отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, могла бы сигнализировать о наличии картельного сговора.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию — нет ли там признаков сговора о фиксации цен или монополиста, который в состоянии в одностороннем порядке определить цену товара. Когда цена то растет, то понижается в зависимости от ситуации на рынке, вот это как раз и есть та самая конкурентная экономика», — объяснил замглавы ФАС.

Он также рассказал, что рост цен на птицу и яйца (по данным Росстата, яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) был вызван активным развитием этого сектора в середине текущего десятилетия. По его словам, в результате этого Россия стала больше чем на 100% обеспечена мясом птицы и яйцом.

«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу. Цены на свинину, кстати, тоже колебались в нужном потребителю направлении. Понятно, что эта ситуация продолжаться бесконечно не может. Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил Цыганов.

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