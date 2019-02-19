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13:34 (мск), источник: Forbes

Переводы с карты на карту станут временно бесплатными

Вот только клиенты Сбербанка такой возможностью не смогут воспользоваться.

Источник: ЦБ РФ

Центробанк попросил банки не взимать комиссию по переводам в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Ведомости».

Система быстрых платежей, разработанная ЦБ, позволит переводить деньги с карты на карты по номеру мобильного телефона, вне зависимости от банка, выпустившего карту.

По данным газеты, до 31 мая деньги за переводы по СБП не будет брать банк «Ак Барс», до 1 мая — Райффайзенбанк, а в течение полугода после запуска системы — «Золотая Корона». Также с 28 февраля сделает бесплатными переводы и «Тинькофф банк», однако в течение на какое время отменят комиссии, в банке не уточнили. Клиенты банка «Русский стандарт» смогут пользоваться сервисом бесплатно до конца этого года.

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Однако клиенты некоторых банков будут лишены возможности переводить деньги с карты на карту бесплатно. Так, к системе бесплатных платежей пока не подключился Сбербанк, у которого и так есть платформа для переводов по номеру телефона (к ней уже подключился, например, «Тинькофф банк»). Также, по данным «Ведомостей», не откажется от комиссий Промсвязьбанк (перед будет стоить 1% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей), а также Росбанк. Размер комиссии в последнем не раскрыли.

ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце февраля. В первый год регулятор позволит банкам использовать систему бесплатно, а с 2020 года начнет брать комиссию и с банка отправителя, и с банка получателя — в сумме по 1−6 руб. Пока в СБП планируют принять участие 12 банков, для крупных системообразующих банков участие в системе может стать обязательным.

Людмила Петухова, Forbes Staff

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