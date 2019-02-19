Минтранс разрешил использовать электронные талоны при посадке на самолет

Источник: AP 2019

Такие талоны могут быть использованы при наличии в аэропорте системы, включающей электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штрих-код.

Перевозчики в свою очередь будут оповещать пассажиров о возможности использования таких талонов. Пассажиры также по-прежнему смогут использовать в аэропорте талоны на бумажном носителе. «Это особенно важно для граждан, использующих воздушный транспорт для командировок и отчитывающихся о них по месту работы», — поясняет министерство.

Пресс-служба московского аэропорта «Домодедово» сообщила, что его сотрудники готовы обслуживать пассажиров с учетом новых требований. Аэропорт в 2018 г. внедрил автоматизированные турникеты (eGate), позволяющие пассажирам использовать как бумажные, так и электронные талоны.

Об отправке приказа на регистрацию ведомство Минтранс сообщал еще осенью 2017 г. Позже стало известно, что Минюст вернул его на доработку.

Ведомство объясняло свое решение тем, что в приказе отсутствовали требования к системе регистрации пассажиров, входящим в нее базам данных и их работе.