Минтранс разрешил использовать электронные талоны при посадке на самолет
Минюст зарегистрировал приказ Минтранса, согласно которому пассажиры смогут использовать в российских аэропортах электронные посадочные талоны при
Минюст зарегистрировал приказ Минтранса, согласно которому пассажиры смогут использовать в российских аэропортах электронные посадочные талоны при
Такие талоны могут быть использованы при наличии в аэропорте системы, включающей электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего
Перевозчики в свою очередь будут оповещать пассажиров о возможности использования таких талонов. Пассажиры также
Об отправке приказа на регистрацию ведомство Минтранс сообщал еще осенью 2017 г. Позже стало известно, что Минюст вернул его на доработку.
Ведомство объясняло свое решение тем, что в приказе отсутствовали требования к системе регистрации пассажиров, входящим в нее базам данных и их работе.