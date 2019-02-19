Медведев назначил руководителя госоператора по утилизации отходов

Источник: пресс-служба министерства инвестиций и инноваций МО

Новая госкомпания была создана по распоряжению президента Владимира Путина в середине января. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета бытового мусора. Еще одна задача РЭО — разработать общероссийскую территориальную схему обращения с отходами, выяснить, сколько отходов производится на каждой территории страны, сколько нужно комплексов по мусорохранению, переработке, объяснял «Ведомостям» региональный чиновник.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин говорил «Ведомостям», что госкомпания подготовит механизмы привлечения инвестиций в отрасль. Точные функции должны быть сформулированы в уставе, который разрабатывается. Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий, уточняет агентство.

На создание госкомпании направят более 75 млрд руб.

О том, что Буцаев может возглавить РЭО, источники «Ведомостей» говорили в середине февраля. Они отмечали, что у чиновника уже есть опыт работы с мусором — он курировал проект строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Но главное — его опыт в привлечении инвестиций, подчеркивал чиновник правительства Московской области. По его словам, с приходом Буцаева инвестиции в регионе увеличились до 11,4%. Были созданы три особые экономические зоны, в работе находится около 2000 инвестпроектов.