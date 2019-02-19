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14:54 (мск), источник: Ведомости

Медведев назначил руководителя госоператора по утилизации отходов

Премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева, сообщает «Интерфакс». До назначения Буцаев занимал должность первого зампреда правительства Московской области.

Источник: пресс-служба министерства инвестиций и инноваций МО

Новая госкомпания была создана по распоряжению президента Владимира Путина в середине января. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета бытового мусора. Еще одна задача РЭО — разработать общероссийскую территориальную схему обращения с отходами, выяснить, сколько отходов производится на каждой территории страны, сколько нужно комплексов по мусорохранению, переработке, объяснял «Ведомостям» региональный чиновник.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин говорил «Ведомостям», что госкомпания подготовит механизмы привлечения инвестиций в отрасль. Точные функции должны быть сформулированы в уставе, который разрабатывается. Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий, уточняет агентство.

На создание госкомпании направят более 75 млрд руб.

О том, что Буцаев может возглавить РЭО, источники «Ведомостей» говорили в середине февраля. Они отмечали, что у чиновника уже есть опыт работы с мусором — он курировал проект строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Но главное — его опыт в привлечении инвестиций, подчеркивал чиновник правительства Московской области. По его словам, с приходом Буцаева инвестиции в регионе увеличились до 11,4%. Были созданы три особые экономические зоны, в работе находится около 2000 инвестпроектов.

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