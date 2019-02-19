Майкл Калви оказался в условиях «Кремлевского централа»

Источник: РИА "Новости"

Американский инвестор Майкл Калви попросил себе дополнительный матрас в СИЗО: «Коммерсантъ FM» узнал, в каких условиях и где содержится основатель фонда Baring Vostok, которого арестовали несколько дней назад по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Майкл Калви оказался в изоляторе «Кремлевский централ» — это часть «Матросской тишины». Состояние бизнесмена стабильное, однако он жалуется, что после травмы спины ему неудобно спать, именно поэтому он попросил администрацию СИЗО о дополнительном матрасе.

На самом деле, американский инвестор оказался практически в VIP-СИЗО, рассказала в беседе с «Коммерсантъ FM» зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева: «Есть большой изолятор «Матросская тишина», на его территории стоит здание, которое изначально строилось и организовывалось для VIP-персон. Там еще при СССР и после его развала сидели чиновники, которые проходили по самым громким делам, и содержались самые известные маньяки. Отличается он тем, что там мало камер: изолятор рассчитан порядка на 80−100 арестантов.

Камеры небольшие, они стандартные и похожи друг на друга, в них есть телевизор, холодильник, все очень хорошего качества.

Изначально так было сделано, чтобы они не отличались друг от друга и при этом была максимальная изоляция. Если туда внутрь попасть, то вы из любой камеры сможете увидеть двор обычной «Матросской тишины». До сих пор в этом изоляторе содержатся известные бизнесмены, бывшие губернаторы, то есть фигуранты очень громких дел, но при этом которые не обвиняются в таких преступлениях, как терроризм, госизмена и шпионаж".

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Майкла Калви и еще пятерых фигурантов дела подозревают хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По ходатайству следствия их всех отправили в СИЗО. Между тем, в защиту бизнесмена высказались известные экономисты и предприниматели, в частности, основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож, бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который особо подчеркнул, что в данном случае явно не выполняется установка президента не арестовывать фигурантов дел, заведенных по экономическим статьям.

Отправлять подозреваемых, в том числе предпринимателей, в СИЗО, — это самый распространенный способ давление в ходе следствия, считает юрист, член Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.

«Это повсеместная ситуация, когда органы предварительного расследования помещают предпринимателей под арест в том случае, если они не дают признательных показаний. Несмотря не только на позицию руководства страны, но и на наличие в Уголовно-процессуальном кодексе запрета арестовывать по предпринимательским составам, правоохранительные органы в России с поддержки судов закрывают глаза и говорят, что это не предпринимательская деятельность, а просто экономическое мошенничество, которое никак с предпринимательской деятельностью не связано. Но это абсолютный бред.

Конечно же, если у нас речь не идет о ситуации, когда гражданин может скрыться от следствия и суда или уже совершал некие противоправные действия, то суд не должен избирать такую меру пресечения.

Тем не менее, судебная система у нас из раза в раз на предпринимателях с подачи следствия отыгрывается и сажает их под арест, — пояснил господин Корчаго. — Ситуация с Калви немного сложнее, потому что он — гражданин иностранного государства, и у нас нередко на этом основании избирают меру пресечения, так как подразумевается, что гражданин иностранного государства может скрыться.

Однако вместе с ним по этому же делу были арестованы и четыре гражданина Российской Федерации, поэтому здесь однозначно можно говорить, что эта форма давления со стороны предварительного расследования, которая с молчаливого согласия суда стала неким рычагом в попытке получить признательные показания. Евгений Корчаго Юрист, член Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества

Предприниматели, которые находятся в СИЗО, не могут беспрепятственно пообщаться со своими адвокатами, так как ФСИН часто делает такие встречи невозможными. И это одна из самых больших проблем арестованных, рассказывает эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов, который сам провел несколько лет в местах лишения свободы: «Есть целый ряд пунктов, по которым можно давить на содержащегося в СИЗО. Сами эти казематы изнутри совсем не такие, как о них пишут в центральной прессе и показывают по телевизору.

Это, конечно, нечеловеческие условия, совершенно другая атмосфера, здесь реально даже крепкие люди чувствуют психологический надлом.

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Кроме того, сама администрация СИЗО по той или иной указке следователя, допустим, может совершенно произвольно помещать арестанта в разные камеры, скажем так, со специально подобранным контингентом для провокаций, нечеловеческого общения. Я не говорю о тех или иных методах воздействия, которые могут оказываться самим следователем с участием оперативных сотрудников. Например, арестанта могут вызывать на допрос, на какие-то профилактические беседы, просто угрожать, вымогать, намекать. Также в наших изоляторах существует проблема прийти и встретиться со своим подзащитным. Что касается позиции следователя, то она понятна — ему проще, когда подозреваемый сидит в СИЗО. В данном конкретном случае это судейский произвол, и здесь надо говорить, прежде всего, о нем".

Происходящее с Калви напугало иностранных инвесторов, поэтому они обратились к РССП с просьбой провести экстренную встречу. Детали заседания член правления Союза Игорь Юргенс раскрыть отказался, но заявил, что организация делает все, чтобы меру пресечения Калвину смягчили: «Человека мы знаем, он никуда не убежит, и даже если бы он убежал, то его судьба, в том числе и в заграничных юрисдикциях, была бы печальной. В связи с этим нет никакого смысла куда-то бежать. Поэтому домашний арест или залог были бы куда логичнее.

Если это какой-то своего рода политический шаг в ответ, предположим, на то, что происходит в Америке или с нашими китайскими коллегами из Huawei в Канаде, то все равно это в настоящий момент нелогично, поскольку на Российском инвестиционном форуме председатель правительства, да и сам президент, неоднократно призывали ровно к противоположному.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы все пришли к пониманию, что домашний арест или любая другая мера пресечения, но без тюремного заключения до суда, были бы хорошим выходом".

В понедельник сторона защиты Калви обжаловала его арест, однако дата слушаний в Мосгорсуде пока не назначена.

Глеб Силко