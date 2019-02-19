Минстрой может узаконить многомиллиардные расходы операторов связи

Источник: Екатерина Кузьмина / Ведомости

О необходимости регламентировать доступ операторов связи в жилые дома типовым договорами с управляющими компаниями в понедельник на заседании комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Ведомости» узнали об этой инициативе от четырех участников заседания.

Такой договор обяжет управляющую компанию обеспечить провайдеру доступ в дом, а также предоставит оператору технические условия монтажа, передал Чибис «Ведомостям». По его словам, форму публичного типового договора должно установить правительство, а за его невыполнения стороны будут нести строгую ответственность — вплоть до отзыва лицензий.

«85% жилого фонда имеет нарушения при размещению инфраструктуры связи провайдерами. По данным операторов связи, они тратят порядка миллиарда рублей в год на легальные и нелегальные платежи управляющим компаниям за право “входа” в дом», — утверждает Чибис.

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На заседании комитета РСПП обсуждался законопроект о недискрминационном доступе операторов в жилые дома, внесенный в конце декабря прошлого года в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой, Андреем Клишасом, Дмитрием Мезенцевым и Олегом Мельниченко. На поборы со стороны управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) российские провайдеры жалуются давно. За право работать в жилых домах провайдеры ежегодно отдают им 2% доходов, сказано в пояснительной записке к законопроекту. По данным «ТМТ консалтинга», оборот российского розничного рынка проводного интернета в 2018 г. составил 135,6 млрд руб. — то есть плата за доступ в жилые дома могла составить более 2,7 млрд руб. Платежи операторов по всей России могут достигать десятков миллиардов рублей в год — такое предположение высказывал бывший гендиректор «Эр-телеком холиднга» Андрей Семериков.

Законопроект о недискрминационном доступе прямо запрещает управляющим компаниям брать с операторов плату за работу в жилых домах. Начать работать в доме провайдер сможет на основании договора с абонентом. Но заключение типовых договоров может означать закрепление практики платежей управляющим компаниям, опасаются сотрудники двух операторов, представители которых участвовали в заседании комитета РСПП, один из его непосредственных участников и человек, знакомый с менеджерами нескольких провайдеров. Предложения включить в закон требование заключать возмездные договоры между операторами и управляющими компаниями экономически и юридически необоснованно, уверен представитель МТС Алексей Меркутов. Размещая оборудование внутри дома, оператор связи это делает в интересах конкретных жильцов, с которыми заключаются договоры на предоставление услуг связи; эти договоры суть основание для входа в жилой дом, а в коммунальных платежах жильцов уже заложена компенсация всех затрат управляющим компаниям, говорит Меркутов.

Минкомсвязи обязательно поддержит законопроект в первом чтении — но с условием некоторых доработок ко второму чтению, сказал «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов: министерство считает, что доступ в жилые дома операторы должны получать на безвозмездной основе.