Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка пришла к пожарным и настойчиво просила о помощи
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
8 опасных веществ, которые есть в каждом доме
Каким был Карл Лагерфельд
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике после родов
4 главные ошибки родителей в первый год жизни ребенка
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
«Первый» показал, что происходит с подаренной Якубовичу едой
Реальные фавориты. Такой сборной России по лыжам у нас не было
Агент: Вряд ли Беларусь станет дающей паспорта страной-помойкой
В Чечне рассказали о состоянии Кадырова
Кадыров заявил о временной нетрудоспособности
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг)
Как борются с безбилетниками в разных странах
Дольщиков больше не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14Скончался актер Сергей Юрский
17:41 (мск), источник: Ведомости

Минстрой может узаконить многомиллиардные расходы операторов связи

Их могут обязать иметь договоры с управляющими компаниями на подключение жилых домов.

Источник: Екатерина Кузьмина / Ведомости

О необходимости регламентировать доступ операторов связи в жилые дома типовым договорами с управляющими компаниями в понедельник на заседании комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Ведомости» узнали об этой инициативе от четырех участников заседания.

Такой договор обяжет управляющую компанию обеспечить провайдеру доступ в дом, а также предоставит оператору технические условия монтажа, передал Чибис «Ведомостям». По его словам, форму публичного типового договора должно установить правительство, а за его невыполнения стороны будут нести строгую ответственность — вплоть до отзыва лицензий.

«85% жилого фонда имеет нарушения при размещению инфраструктуры связи провайдерами. По данным операторов связи, они тратят порядка миллиарда рублей в год на легальные и нелегальные платежи управляющим компаниям за право “входа” в дом», — утверждает Чибис.

Новость
Мобильный и проводной интернет в России подорожает в следующем году

На заседании комитета РСПП обсуждался законопроект о недискрминационном доступе операторов в жилые дома, внесенный в конце декабря прошлого года в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой, Андреем Клишасом, Дмитрием Мезенцевым и Олегом Мельниченко. На поборы со стороны управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) российские провайдеры жалуются давно. За право работать в жилых домах провайдеры ежегодно отдают им 2% доходов, сказано в пояснительной записке к законопроекту. По данным «ТМТ консалтинга», оборот российского розничного рынка проводного интернета в 2018 г. составил 135,6 млрд руб. — то есть плата за доступ в жилые дома могла составить более 2,7 млрд руб. Платежи операторов по всей России могут достигать десятков миллиардов рублей в год — такое предположение высказывал бывший гендиректор «Эр-телеком холиднга» Андрей Семериков.

Законопроект о недискрминационном доступе прямо запрещает управляющим компаниям брать с операторов плату за работу в жилых домах. Начать работать в доме провайдер сможет на основании договора с абонентом. Но заключение типовых договоров может означать закрепление практики платежей управляющим компаниям, опасаются сотрудники двух операторов, представители которых участвовали в заседании комитета РСПП, один из его непосредственных участников и человек, знакомый с менеджерами нескольких провайдеров. Предложения включить в закон требование заключать возмездные договоры между операторами и управляющими компаниями экономически и юридически необоснованно, уверен представитель МТС Алексей Меркутов. Размещая оборудование внутри дома, оператор связи это делает в интересах конкретных жильцов, с которыми заключаются договоры на предоставление услуг связи; эти договоры суть основание для входа в жилой дом, а в коммунальных платежах жильцов уже заложена компенсация всех затрат управляющим компаниям, говорит Меркутов.

Минкомсвязи обязательно поддержит законопроект в первом чтении — но с условием некоторых доработок ко второму чтению, сказал «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов: министерство считает, что доступ в жилые дома операторы должны получать на безвозмездной основе.

Порядок взаимодействия с управляющими компаниями должен быть закреплен нормативно, подчеркивает Иванов. Внутридомовые сети не должны мешать и создавать дискомфорт жильцам, мешать работе других инженерных систем, оборудование связи должно соответствовать санитарным требованиям по излучению и требованиям пожарной безопасности, перечисляет он. Должны быть, продолжает Иванов, описаны и вопросы бесперебойного электрообеспечения, сохранности оборудования связи, беспрепятственного допуска ремонтных бригад оператора для обслуживания, настройки и ремонта сетей. Оптимальным в этом случае будет типовой договор, полагает замминистра: если перевести все эти требования в формат нормативных технических регламентов, то дополнительно потребуется целая армия контролеров, что в свою очередь потребует увеличения бюджетных расходов.

 Экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина о великой России
ЦБ попросил банки поработать бесплатно
Умер Карл Лагерфельд
Поединок российского бойца вошел в историю MMA
Кудрин заявил об отсутствии у России иммунитета к санкциям
В клинике Елены Малышевой нашли нарушения
Ученые показали, что произойдет с виноградом в микроволновке
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Винни Джонс: убивал на поле и снялся в лучших фильмах Гая Ричи
Спорт
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес» Встреча, прошедшая в ночь с понедельника на вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2. Александр Овечкин по итогам игры признан первой звездой матча
Hi-Tech
На Тайване нашли базу американских ракет От спутников не скрыть ничего
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь