Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян могут лишить стажа и пенсий: кто рискует в первую очередь
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
10-летний сын Эмина Агаларова сделал прическу как у Децла
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Москвичи заставляют соседей платить налоги за съемное жилье
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Не по зубам: чемпион России погиб в драке с охранником
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
Убивать всех подряд: что известно о смертниках в Сургуте
Банк повесил на ребенка долг умерших родителей
Закон Родченкова убьет мировой спорт: когда он будет принят?
Защитник хочет уйти из «Реала»
Нюша сделала новую прическу
Каким был Карл Лагерфельд
Авария, в которой разбились 47 авто: видео из США
Трактор уcтроил дрэг-гонку с мотоциклистами
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
22Война без победы
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
18:31 (мск), источник: Forbes

Cчетная палата зафиксировала рекордно низкий уровень исполнения расходов бюджета

Объем неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Счетная палата зафиксировала самый низкий за последние 10 лет уровень исполнения расходов федерального бюджета. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Алексей Кудрин. По итогам 2018 года были использованы 95,5% бюджетных средств.

Объем неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд. рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2017 годом. В 2016 году объем неиспользованных средств в три раза меньше — 220 млрд рублей. Самый низкий уровень исполнения расходов аудиторы зарегистрировали по направлению госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Новость
ВВП, похожий на сон

Самым неэффективным распорядителем бюджетных средств признано Федеральное агентство по делам национальностей (исполнено 72,6%). Расходы бюджета в прошлом году сократились на 1,7% ВВП прежде всего благодаря жесткой политике сокращения расходов на федеральном уровне, пояснил Кудрин.

«Основное сокращение произошло за счет сокращения оборонных расходов. Они сократились на 0,4% ВВП, хотя в номинальном выражении остались на том же уровне», — рассказал Кудрин. По словам главы Счетной Палаты, это значительное структурное изменение. «Мы вернулись к уровню расходов 2009 года, к уровню до модернизации армии», — заметил он. Также в прошлом году сократились расходы на финансирование деятельности правоохранительных органов (на 0,2% ВВ) и социальные расходы (на 1% ВВП). Расходы на образование и здравоохранение остались на том же уровне. Низкий уровень исполнения расходов Кудрин связал, в первую очередь, с тем, что ведомствам разрешили переносить ряд контрактов и выплат по ним на следующий год. Кроме того, среди причин в Счетной палате называют позднее внесение изменений в правовые акты или принятие новых актов, касающиеся увеличения расходов бюджета.

Людмила Петухова, Forbes Staff

 Чем отличается мозг миллиардера? Объясняет Татьяна Черниговская
Преступная поспешность. Чем обернулась приватизация квартир
Умер Карл Лагерфельд
Бой с участием россиянина вошел в историю MMA
Ученые показали, что произойдет с виноградом в микроволновке
Фотограф снял нападающую на него акулу
Сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце
Польша начала строить канал через Балтийскую косу
Винни Джонс: британский гопник, снявшийся в топ-фильмах Гая Ричи
Спорт
Закон Родченкова убьет мировой спорт: когда он будет принят? Миллион долларов штрафа или американская тюрьма за допинг для гражданина любой страны
Hi-Tech
На Тайване нашли базу американских ракет От спутников не скрыть ничего
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь