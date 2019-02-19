Cчетная палата зафиксировала рекордно низкий уровень исполнения расходов бюджета
Объем неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд. рублей.
Объем неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд. рублей.
Счетная палата зафиксировала самый низкий за последние 10 лет уровень исполнения расходов федерального бюджета. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Алексей Кудрин. По итогам 2018 года были использованы 95,5% бюджетных средств.
Объем неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд. рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2017 годом. В 2016 году объем неиспользованных средств в три раза меньше — 220 млрд рублей. Самый низкий уровень исполнения расходов аудиторы зарегистрировали по направлению госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
Самым неэффективным распорядителем бюджетных средств признано Федеральное агентство по делам национальностей (исполнено 72,6%). Расходы бюджета в прошлом году сократились на 1,7% ВВП прежде всего благодаря жесткой политике сокращения расходов на федеральном уровне, пояснил Кудрин.
«Основное сокращение произошло за счет сокращения оборонных расходов. Они сократились на 0,4% ВВП, хотя в номинальном выражении остались на том же уровне», — рассказал Кудрин. По словам главы Счетной Палаты, это значительное структурное изменение. «Мы вернулись к уровню расходов 2009 года, к уровню до модернизации армии», — заметил он. Также в прошлом году сократились расходы на финансирование деятельности правоохранительных органов (на 0,2% ВВ) и социальные расходы (на 1% ВВП). Расходы на образование и здравоохранение остались на том же уровне. Низкий уровень исполнения расходов Кудрин связал, в первую очередь, с тем, что ведомствам разрешили переносить ряд контрактов и выплат по ним на следующий год. Кроме того, среди причин в Счетной палате называют позднее внесение изменений в правовые акты или принятие новых актов, касающиеся увеличения расходов бюджета.
Людмила Петухова, Forbes Staff