Cчетная палата зафиксировала рекордно низкий уровень исполнения расходов бюджета

«Основное сокращение произошло за счет сокращения оборонных расходов. Они сократились на 0,4% ВВП, хотя в номинальном выражении остались на том же уровне», — рассказал Кудрин. По словам главы Счетной Палаты, это значительное структурное изменение. «Мы вернулись к уровню расходов 2009 года, к уровню до модернизации армии», — заметил он. Также в прошлом году сократились расходы на финансирование деятельности правоохранительных органов (на 0,2% ВВ) и социальные расходы (на 1% ВВП). Расходы на образование и здравоохранение остались на том же уровне. Низкий уровень исполнения расходов Кудрин связал, в первую очередь, с тем, что ведомствам разрешили переносить ряд контрактов и выплат по ним на следующий год. Кроме того, среди причин в Счетной палате называют позднее внесение изменений в правовые акты или принятие новых актов, касающиеся увеличения расходов бюджета.