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19:16 (мск), источник: Inc.Russia

Малый и средний бизнес в президентских посланиях. 2009−2019

20 февраля президент Владимир Путин выступает с очередным посланием российскому парламенту. Inc. решил напомнить, что на таких выступлениях за последние 10 лет лидеры страны говорили про малый и средний бизнес. Цитаты из посланий мы сопоставили с динамикой численности российских малых и средних предприятий (МСП) и занятого в них населения.

Источник: Кристина Бутырина/Inc.Russia

2009

Инновационные инкубаторы

Дмитрий Медведев:

«Институты развития должны заниматься поиском и отбором перспективных проектов по всей территории страны, предоставлять финансовое содействие инновационным предприятиям, в том числе малым инновационным предприятиям».

Есть одна идея, она пришла из Алтая: предлагается создавать прямо на базе современных вузов бизнес-инкубаторы. Такого рода идеи и раньше высказывались. И именно в них выпускники будут учиться превращать технические замыслы в прибыльные бизнес-проекты. Я полагаю, что такого рода идеи заслуживают всяческой поддержки.
Источник: Inc.Russia

2010

Не дать пенсиям и здравоохранению убить малый бизнес

Дмитрий Медведев:

Чтобы поднять пенсии и провести модернизацию здравоохранения, мы пошли на увеличение обязательных страховых взносов. Надо найти возможность смягчить отрицательные последствия этой меры для предпринимательской деятельности.

«Для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сфере, предусмотреть двухлетний переходный период с установлением более низкой ставки взносов на уровне 26 процентов».

«В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе так называемых лучших региональных практик. К числу таковых относится сокращение сроков выдачи разрешений, необходимых для начала бизнеса, создание подготовленных промышленных площадок и целый ряд других мер».

Источник: Inc.Russia

2011

Итоги антикризисного противостояния

Дмитрий Медведев:

Мы оказали серьезную поддержку малому бизнесу. В целом антикризисная политика в России сработала лучше, чем во многих других странах, а также чем во времена предыдущих кризисов, которых, как известно, тоже было немало. Я считаю, что мы с честью вышли из трудной ситуации.

«В России нужно создать максимально широкие возможности для ведения малого и среднего бизнеса. Улучшение предпринимательского климата — это наилучший способ обеспечить высокие темпы экономического роста. Нет лучше способа!».

Источник: Inc.Russia

2012

В президентском послании впервые звучит слово «стартап»

Владимир Путин:

«Бизнес должен работать и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние времена в России. Именно тогда, и только тогда, возможно утверждение широкого общественного уважения к предпринимательскому сословию».

«Мы подробно говорили о конкретных шагах по стимулированию экономического роста в Забайкалье и в дальневосточных регионах. Правительство до конца первого квартала будущего года должно детально проработать предложенные меры, включая налоговые каникулы для так называемых стартапов — новых предприятий».

Источник: Inc.Russia

2013

Нужно идти дальше (хотя результаты есть и хорошие)

Владимир Путин:

«Все регионы страны могут предоставлять двухлетние налоговые каникулы для новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной, научной сферах. Наверное, не все губернаторы аплодируют, но завтра это окупится дополнительными поступлениями в казну регионов и муниципалитетов».

Два года назад вместе с бизнес-сообществом мы начали системную работу по улучшению делового климата в России. Результаты, прямо скажу, есть и хорошие. Нужно идти дальше. К 2015 году должна быть в основном сформирована нормативно-правовая база для благоприятного ведения бизнеса.
Источник: Inc.Russia

2014

Одарить малый бизнес госзаказами на сотни миллиардов рублей и отправить его в надзорные каникулы

Владимир Путин:

«Поручаю правительству четко определить обязательный годовой объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Это десятки и сотни миллиардов рублей, которые должны стать источником развития для отечественного предпринимательства».

Проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придёт — всё, можно любую фирму закрывать.

«Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трёх лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить».

Источник: Inc.Russia

2015

Контролеры мешают работать, силовики прессуют и обирают

Владимир Путин:

«Уж сколько мы говорим на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где‑то сокращаем, они где‑то опять вырастают. Целая армия контролеров по‑прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Прошу представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов».

За 2014 год возбуждено 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам. Приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата.
Источник: Inc.Russia

2016

Сделать контролеров прозрачными, поднять закредитованность малого бизнеса

Владимир Путин:

«Мы с вами много говорили о совершенствовании контрольно-надзорных органов. Со следующего года кардинально повышается их прозрачность, в открытом доступе будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты получены. Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров».

«Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса, которое пока продолжает падать. Небольшие региональные банки могли бы работать по значительно упрощенным требованиям регулирования их деятельности. Такое дифференцированное регулирование банковской системы позволит клиентам обращаться в банк, наиболее соответствующий их потребностям, малый бизнес не будет испытывать конкуренцию за кредитные ресурсы с крупными компаниями».

Источник: Inc.Russia

2017

В этом году послания не было

Источник: Inc.Russia

2018

Удаленные цифровые услуги и риск-ориентированный подход

Владимир Путин:

«Масштабный резерв экономического роста — это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек».

Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только на объектах с повышенным риском.

«В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля. В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход. Напомню, законодательная база для этого сформирована».

«Важно поддержать начинающих предпринимателей, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через интернет. Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме».

Источник: Inc.Russia

ИЛЬЯ АРЗУМАНОВ

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