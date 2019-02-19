Росстат сообщил о снижении доходов россиян в январе 2019 года

Источник: РИА "Новости"

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизились на 1,3%», — говорится в докладе.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2019 года, по оценке, составила 41,12 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%. Рост реальной заработной платы в январе составил 0,2% в годовом выражении.