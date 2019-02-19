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21:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Нилов предостерег от закрытия супермаркетов по выходным

Запрет работы торговых сетей по выходным дням серьёзно подорвёт доступность магазинов для граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Это не законопроект, а инициатива. Такого законопроекта в Госдуме нет. И я лично отношусь к этой идее крайне отрицательно и не понимаю, откуда вообще такая идея родилась», — заявил Нилов.

По его словам, и в Европе, на которую ссылаются, когда выдвигают подобные предложения, по выходным, как правило, всё равно продолжает работать определённый сегмент магазинов.

В свою очередь, для России же работа магазинов по выходным играет гораздо большую роль, чем на Западе.

«Если брать за образец европейские страны, то давайте тогда брать в комплексе: и размер зарплат, и пенсии, и социальную поддержку, и отдельно работающие магазины со спиртным и многое другое. У нас же граждане работают много. У многих ненормированный рабочий день, и выходные — те дни, когда граждане традиционно приезжают закупаться именно в супермаркеты, потому что рынки уничтожены», — отметил парламентарий.

«Считаю, что ни в коем случае не нужно ограничивать наших граждан в возможности приобретать товары тогда, когда они хотят, включая ночное время, за исключением алкогольной продукции. И при этом считаю необходимым открыть все закрытые рынки для того, чтобы продукцию сельхозпроизводителей тоже можно было приобретать в том числе в выходные дни», — заключил Нилов.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. В качестве примера он привёл опыт некоторых западных стран, где крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром.

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