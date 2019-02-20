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11:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Проверенные должники

Число закредитованных граждан растет.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По итогам 2018 года более чем у четверти заемщиков оказалось не менее трех открытых кредитов, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За год число закредитованных граждан увеличилось более чем на 12%. Рост доли таких заемщиков происходит в основном за счет максимально закредитованных — по итогам года доля граждан более чем с пятью открытыми кредитами достигла 7%. В условиях продолжающейся стагнации доходов населения это несет значительные риски неплатежей и роста просрочки, считают эксперты.

Согласно оценке БКИ ОКБ (входит в тройку крупнейших), в 2018 году число граждан, имеющих не менее трех кредитов, увеличилось более чем на 12% и достигло 15,1 млн человек. Наибольший рост приходится на заемщиков, у которых одновременно открыто четыре, пять и более кредитов, их стало на 14% и 19% больше соответственно. В итоге доля заемщиков с одним кредитом составила 48% (снижение на 2 процентных пункта за год), с двумя кредитами — осталась на уровне 25%. Доля граждан с высокой кредитной нагрузкой составила 27% от общего числа заемщиков. 13% пришлось на тех, у кого три открытых кредита, и по 7% — на тех, у кого четыре кредита и пять и более соответственно. Схожую динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс». По их оценке, за год количество заемщиков с одним кредитом снизилось на 1 процентный пункт, с двумя — практически не изменилось, а доля тех, кто имеет не менее трех открытых кредитов, увеличилась.

При этом, по данным ОКБ, значительно увеличилась и сумма долга, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита прибавила по 14%, достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.

Платежная дисциплина напрямую коррелирует с кредитной нагрузкой, указывает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников:

Так, среди заемщиков с одним кредитом примерно каждый десятый имеет непогашенную просрочку 30+ дней, а среди заемщиков с не менее тремя кредитами — уже каждый третий.

Традиционно самым высокорисковым сегментом остается потребительское кредитование (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых точках). Просрочка по ним значительно выше, чем по обеспеченным ссудам. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, портфель необеспеченного кредитования растет темпами, превышающими рост залоговых видов кредитования, что является тревожным сигналом для банковского сектора. «При этом значительно увеличившиеся средние суммы потребительских кредитов в условиях стагнации доходов несут в себе значительные риски роста просрочки», — говорит он. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в абсолютных значениях просроченная задолженность по потребительским кредитам за 2018 года уже увеличилась более чем на 20%. «В свою очередь, портфель необеспеченных ссуд показал немногим большую динамику роста в процентах, — добавляет он.— Таким образом, само по себе качество выдач новых кредитов в сегменте необеспеченных потребительских ссуд за 2018 год не улучшилось».

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Впрочем, банкиры традиционно уверяют, что качество выдаваемых кредитов остается высоким. По словам главного менеджера по управлению рисками отдела портфельного менеджмента и аналитики Райффайзенбанка Андрея Порядина, в 2018 году кредитный портфель банка вырос по количеству выданных кредитов и их объему, и абсолютная сумма просроченных потребкредитов выросла, однако их доля в портфеле оставалась на неизменном уровне в течение всего года. «Мы поддерживаем низкий уровень одобрения и придерживаемся политики низких первоначальных кредитных лимитов, что позволяет отбирать только самых надежных клиентов и последовательно уменьшать долю просроченных кредитов в общей структуре портфеля на фоне его роста», — заявили в Тинькофф-банке. «ВТБ не отмечает ухудшения качества кредитного портфеля, — сообщили в пресс-службе банка.— Показатель просрочки остается на минимальных значениях, и мы не ожидаем кардинального изменения ситуации в течение года».

Светлана Самусева, Ксения Дементьева

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