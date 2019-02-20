«Звезды» зажигают: чем обернется для туристов классификация отелей в России
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В понедельник, 18 января,
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В понедельник, 18 января,
«Когда я выбираю отель за границей, всегда смотрю на его звездность, — рассказывает Ксения Волгина из Москвы. — Правда, порой хорошая “тройка” и плохая “четверка” мало отличаются, поэтому отзывы туристов тоже надо изучать».
Раньше так называемая звездность российских гостиниц никак не регулировалась. Кто хотел, тот и рисовал себе звезды, причем «вне зависимости от реальных услуг.
Теперь же все определяется документом с описанием требований к отелям разных категорий: «пять звезд», четыре, три, две, «одна звезда» и «без звезд». Классификация возлагается на аккредитованные организации. По ее результатам на три года будет выдаваться свидетельство о присвоении отелю определенной категории.
«Документ ожидаемый, ведь без него федеральный закон об основах туристской деятельности, вступивший в силу с 1 января, неэффективен, — говорит Геннадий Ламшин, президент Российской гостиничной ассоциации. — Положения документа будут апробироваться на практике и при необходимости могут быть подкорректированы».
«Сроки реальные, но на этот год — не вполне, — считает Геннадий Ламшин. — Я знаю, что еще в декабре на заседании экспертного совета по туризму в Совете Федерации обсуждался вопрос о продлении — иначе гостиницы просто не успеют».
При этом, по словам
«Штрафные санкции для гостиниц с количеством номеров более 15 наступают с 1 июля 2020 года, а для гостиниц, где больше 50 номеров, — с 1 января 2020 года, — заявила в программе “Вести” (Россия 1) Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. — Таким образом, у этих гостиниц есть время подготовиться и принять все соответствующие меры».
«Если отель соответствует заявленному звездному уровню, классификация — сугубо техническая процедура, — уточняет Вадим Прасов. — Разногласия возможны в случае завышения категории».
Положение о классификации гостиниц распространяется на курортные отели, санатории, базы и центры отдыха, туристские базы и деревни,
«Также это не касается средств размещения в жилом фонде — вилл и апартаментов, — поясняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. — Для них пока не разработаны специальные требования, а общие к ним не всегда применимы».
Эксперты туротрасли положительно оценивают новацию. Так, по словам главы комитета парламента Республики Крым по
При этом более 2,3 тысячи гостиниц, отелей и хостелов в Сочи уже прошли классификацию и получили звезды, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
«Принято правильное решение для систематизации бизнеса, стандартизации категорий отелей и требований к ним», — говорит Ольга Филипенкова, эксперт по развитию туристических территорий, член общественного совета по туризму при Госдуме.
«Поэтому уже сейчас ничто не мешает развитию внутреннего туризма», — заключает эксперт.