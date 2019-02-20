«Звезды» зажигают: чем обернется для туристов классификация отелей в России

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На кого это требование не распространяется, сложно ли оформить соответствующий сертификат и что грозит тем, кто не подчинится новым правилам, — в материале РИА Новости.

Звездный час

«Когда я выбираю отель за границей, всегда смотрю на его звездность, — рассказывает Ксения Волгина из Москвы. — Правда, порой хорошая “тройка” и плохая “четверка” мало отличаются, поэтому отзывы туристов тоже надо изучать».

Раньше так называемая звездность российских гостиниц никак не регулировалась. Кто хотел, тот и рисовал себе звезды, причем «вне зависимости от реальных услуг. Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ

Теперь же все определяется документом с описанием требований к отелям разных категорий: «пять звезд», четыре, три, две, «одна звезда» и «без звезд». Классификация возлагается на аккредитованные организации. По ее результатам на три года будет выдаваться свидетельство о присвоении отелю определенной категории.

«Документ ожидаемый, ведь без него федеральный закон об основах туристской деятельности, вступивший в силу с 1 января, неэффективен, — говорит Геннадий Ламшин, президент Российской гостиничной ассоциации. — Положения документа будут апробироваться на практике и при необходимости могут быть подкорректированы».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отмечает, что итоговый документ несколько уменьшился по объему, из него убрали некоторые требования к отелям. «До этого прозрачной процедуры классификации не было, хотя отели звезды все-таки получали», — подчеркивает эксперт.

Сроки поджимают

С 1 июля классификации подлежат все отели с более чем 50 номерами (по оценкам, таких порядка 40 тысяч), с 2020-го — гостиницы, в которых больше 15 номеров, с 2021-го — все остальные.

«Сроки реальные, но на этот год — не вполне, — считает Геннадий Ламшин. — Я знаю, что еще в декабре на заседании экспертного совета по туризму в Совете Федерации обсуждался вопрос о продлении — иначе гостиницы просто не успеют».

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При этом, по словам вице-премьера Ольги Голодец, «министерство экономики гарантирует, что в течение пяти дней с момента подачи документов гостиница или тот объект, который претендует на звезды, получит необходимую квалификацию».

Санкции отложат

«Штрафные санкции для гостиниц с количеством номеров более 15 наступают с 1 июля 2020 года, а для гостиниц, где больше 50 номеров, — с 1 января 2020 года, — заявила в программе “Вести” (Россия 1) Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. — Таким образом, у этих гостиниц есть время подготовиться и принять все соответствующие меры».

За работу без отметки о количестве звезд должностным лицам отелей полагаются штрафы в 30−50 тысяч рублей, юрлицам — на сумму до 1/25 годовой выручки, но не менее 50 тысяч рублей.

«Если отель соответствует заявленному звездному уровню, классификация — сугубо техническая процедура, — уточняет Вадим Прасов. — Разногласия возможны в случае завышения категории».

Объекты размещения разделят

Положение о классификации гостиниц распространяется на курортные отели, санатории, базы и центры отдыха, туристские базы и деревни, апарт-отели, мотели, акватели, горные приюты, дома охотника, хостелы, но не затрагивает места детского отдыха и оздоровления, медицинские организации, а также кемпинги, общежития — в общем, все то, где гостиничные услуги не предоставляются.

«Также это не касается средств размещения в жилом фонде — вилл и апартаментов, — поясняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. — Для них пока не разработаны специальные требования, а общие к ним не всегда применимы».

Эксперты туротрасли положительно оценивают новацию. Так, по словам главы комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, обязательная классификация способствует развитию внутреннего и въездного туризма. Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков считает, что это позволит повысить качество услуг в отелях и в целом уровень обслуживания туристов в регионе.

При этом более 2,3 тысячи гостиниц, отелей и хостелов в Сочи уже прошли классификацию и получили звезды, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

«Принято правильное решение для систематизации бизнеса, стандартизации категорий отелей и требований к ним», — говорит Ольга Филипенкова, эксперт по развитию туристических территорий, член общественного совета по туризму при Госдуме.

Однако выбор туриста зависит по большей части от отзывов и рекомендаций на сайтах-агрегаторах и в соцсетях, а не от количества звезд отеля, добавляет она. Звездность — лишь дополнительный фактор.