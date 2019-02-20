Снять 100 рублей — и заплатить сверху 390

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк наказали за взимание комиссии при снятии наличных с кредитной карты. Суд в Забайкальском крае признал незаконным действия банка и оштрафовал его по иску одного из клиентов, передает Life.ru.

Поводом для разбирательства послужила история клиентки, которая за снятие 100 рублей с кредитной карты заплатила 390.

Стандартный прием банков: комиссия при снятии составляет, например, 3%, но есть минимальная сумма, которую необходимо заплатить, как в данном случае — 390 рублей. В итоге суд признал незаконными два пункта тарифа на обслуживание кредитных карт Сбербанка.

Судья, который выносил решение, напомнил про закон «О потребительском кредите», по которому все операции по кредитному счету (включая выдачу и внесение наличных) должны быть для клиента бесплатными (пункт 17 статьи 5).

Комиссия абсолютно законна, а данное решение следует рассматривать как частный случай, говорится в комментарии Сбербанка. Он ссылается на закон о банках и банковской деятельности (часть 1 статьи 29), где говорится что комиссионное вознаграждение по операциям кредитная организация устанавливает по соглашению с клиентами, а также на позицию Конституционного суда Российской Федерации (от 18.01.2011 N 7-О-О). Само по себе требование об уплате комиссии за выдачу наличных денежных средств со счета гражданина еще не свидетельствует о том, что он лишен возможности распоряжения денежными средствами.

Повышенная комиссия за снятие наличных с кредитных карт — это общерыночная практика, которая отражает суть кредитной карты как платежного инструмента, а не инструмента для получения наличных, считают в Сбербанке.

Сбербанк не единственный банк, проигравший подобные споры.

В различных регионах России по разным кредитным учреждениям подобные судебные решения уже принимались.

Более того, в отношении некоторых банков Роспотребнадзор проводил проверки и предписывал убрать из тарифов пункты о комиссии при снятии наличных с кредиток.

Почему суд может встать на сторону клиента, поясняет юрист Мария Свиридова:

«В момент получения кредита данные денежные средства становятся вашими на определенных условиях».

Но дополнительная комиссия за снятие этих денег, то есть оговорка, что вы можете использовать их без комиссии только в электронном виде, незаконна, поскольку нарушает права потребителя и навязывает, по сути дела, иные услуги.

«Вы своими деньгами можете распоряжаться так, как вам угодно. Вы из кредитных средств берете 100 рублей и 390 рублей кредитными средствами этими же платите за услуги банка за выдачу этих средств. Ну что же это такое? Только ажиотаж со стороны населения, скажем так, потребительское возмущение в том числе путем обращения в суд за защитой своих прав, возможно, поможет избежать похожих ситуаций в будущем».

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Пользователям кредиток следует настойчивей отстаивать свои права, ведь в масштабах страны на комиссию уходят астрономические деньги, считает руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов:

«Я считаю, что Роспотребнадзор в Москве должен выйти с иском от неопределенного круга лиц, убрать через суд пункт в договоре о комиссиях, так как он является незаконным, и в том числе у себя на сайте разместить досудебную претензию, чтобы каждый клиент мог обратиться в банк. Допустим, вы оплатили сумму в 2000 рублей. По закону у нас получается следующее: 2000 Вам должны вернуть по суду, плюс 2000 рублей — пени, штрафы, так как каждый день капает по 1% в день, а судебное заседание будет идти больше, чем 100 дней. И плюс 50% от присужденной вам суммы — это штраф, который полагается либо вам, либо вашему представителю. Итого 6 000 рублей, и еще можно совершенно спокойно писать 3000 или 4000 рублей — возмещение морального вреда за то, что банк в одностороннем порядке не удовлетворил ваше законное требование о возврате денежных средств».

Из 2000 можно натянуть 10 000 рублей. Александр Виноградов руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор»