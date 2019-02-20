В 2019 году самолеты будут опаздывать чаще
Компания AirHelp ожидает до 33 тыс. отмен и задержек рейсов в день.
Компания AirHelp ожидает до 33 тыс. отмен и задержек рейсов в день.
По прогнозам сервиса AirHelp, в нынешнем году в мире будет задержано или отменено более 12 млн авиарейсов, то есть около 33 тыс. рейсов в день, что в той или иной мере коснется 2 млрд пассажиров. В России в 2019 году может быть задержано или отменено около 75 тыс. рейсов, с проблемами столкнутся почти 10 млн человек. Среди причин продолжающих расти задержек и отмен — рост пассажиропотока на фоне таких негативных факторов, как нехватка пилотов, забастовки и загруженность аэропортов.
2019 год может стать рекордным по числу отмененных и задержанных рейсов — по прогнозам сервиса AirHelp, который помогает пассажирам добиваться компенсаций от авиакомпаний, в нынешнем году их число может вырасти до 33 тыс. в день, или более 12 млн за весь год.
Прошлый год уже был рекордным по этому показателю — по подсчетам AirHelp, за год пострадало более 10 млн человек.
По прогнозам сервиса, с теми или иными проблемами столкнутся в России почти 9,8 млн пассажиров, с проблемами, за которые полагается компенсация, — более 34,5 тыс. человек.
По мнению AirHelp, среди причин роста числа задержек и отмен рейсов — увеличение числа авиапассажиров на фоне нехватки пилотов, забастовок сотрудников и загруженности аэропортов, с которой они не готовы справляться.
«Неопределенная ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза, угроза очередных забастовок, нехватка пилотов и авиадиспетчеров и перегруженный график в большинстве крупнейших аэропортов Европы — путешественникам стоит приготовиться к тому, что в 2019 году реже задерживаться рейсы не будут», — считает глава AirHelp Хенрик Зиллмер. По его мнению, в условиях продолжающегося роста авиаперевозок авиакомпаниям и аэропортам нужно принимать меры — создавать новые и расширять старые
Яна Рождественская.