Невероятное привлечение иностранцев в Россию
Въездной турпоток поддержат виртуальной зоной.
Въездной турпоток поддержат виртуальной зоной.
До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников. Новая инициатива, как представляется ее инициатору Минэкономики, позволит участникам рынка получить ряд преференций, круг которых, впрочем, еще не определен. Зато известно о возможных дополнительных мерах господдержки.
О том, что ВОЭЗ для туризма должна быть создана до конца 2019 года, говорится в плане мероприятий по реализации «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года» (копия есть у «Ъ»). Документ подготовлен Минэкономики. До 22 февраля заинтересованные министерства, ведомства и крупные игроки рынка должны представить свои предложения по существующему плану. Получение документа «Ъ» подтвердили в Российском союзе туриндустрии, указав, что обсуждение пока «носит слишком неконкретный характер». Об этом же говорят в ряде крупных компаний, в Ростуризме и Минэкономики «Ъ» не ответили.
До сих пор инструмент ВОЭЗ, который представляет собой, по сути, набор особых правил и преференций по аналогии с территориальными ОЭЗ, но в привязке не к точке в пространстве, а к определенной отрасли, обсуждался в основном для участников
Правом безвизового въезда в РФ уже несколько лет пользуются организованные туристы из Китая и Ирана. Практика самостоятельного оформления электронных виз сейчас доступна для путешественников из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана и Саудовской Аравии. При этом посещать они могут лишь регионы Дальнего Востока. С 1 июля 2019 года аналогичный механизм должен заработать в Калининградской области. В МИД РФ «Ъ» говорили, что вопрос о расширении перечня стран, туристы из которых могут оформлять электронные визы, сейчас прорабатывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Россию въехали 4,2 млн иностранных туристов, это на 10,5% больше, чем годом ранее.
Один из них напоминает, что финансирование этой меры уже было одобрено в 2018 году в размере 821,3 млн руб. на 2019 год. «Если существующая сейчас модель будет подтверждена, за каждого привлеченного в Россию иностранного туриста туроператорам будет доплачиваться около 5 тыс. руб.», — указывает собеседник «Ъ». В качестве дополнительной меры, по его словам, речь может идти о создании маркетплейса, на котором будут собраны предложения туроператоров.
Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин рассуждает, что после апробирования механизм упрощенного оформления виз для организованных туристов может увеличивать объем въездного туристического потока из конкретных стран на 15−20% в год. «В то время как субсидирование туроператоров в размере €50−60 за каждого привлеченного путешественника позволяет Израилю кратно увеличивать въездной поток», — приводит он пример. Еще одной важной мерой господин Толчин называет компенсацию туроператором расходов на продвижение путешествий в Россию за рубежом.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев