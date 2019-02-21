Невероятное привлечение иностранцев в Россию

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников. Новая инициатива, как представляется ее инициатору Минэкономики, позволит участникам рынка получить ряд преференций, круг которых, впрочем, еще не определен. Зато известно о возможных дополнительных мерах господдержки.

О том, что ВОЭЗ для туризма должна быть создана до конца 2019 года, говорится в плане мероприятий по реализации «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года» (копия есть у «Ъ»). Документ подготовлен Минэкономики. До 22 февраля заинтересованные министерства, ведомства и крупные игроки рынка должны представить свои предложения по существующему плану. Получение документа «Ъ» подтвердили в Российском союзе туриндустрии, указав, что обсуждение пока «носит слишком неконкретный характер». Об этом же говорят в ряде крупных компаний, в Ростуризме и Минэкономики «Ъ» не ответили.



До сих пор инструмент ВОЭЗ, который представляет собой, по сути, набор особых правил и преференций по аналогии с территориальными ОЭЗ, но в привязке не к точке в пространстве, а к определенной отрасли, обсуждался в основном для участников IT-бизнеса. По данным одного из источников «Ъ», теперь обсуждается создание «комплексного пакета» мер по поддержке компаний в сфере въездного туризма, в первую очередь по упрощению оформления виз для организованных путешественников. «Речь может идти не только о крупных профильных компаниях, аналогичные функции может взять на себя, в частности, отель», — добавляет собеседник «Ъ». То, что эта мера всерьез обсуждается, подтверждает источник «Ъ» в Совете федерации.

Полемика вокруг упрощения визового режима для иностранных туристов идет не первый год. В пользу расширения практики применения электронных въездных виз в своем послании Федеральному собранию 20 февраля высказался Владимир Путин.

Правом безвизового въезда в РФ уже несколько лет пользуются организованные туристы из Китая и Ирана. Практика самостоятельного оформления электронных виз сейчас доступна для путешественников из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана и Саудовской Аравии. При этом посещать они могут лишь регионы Дальнего Востока. С 1 июля 2019 года аналогичный механизм должен заработать в Калининградской области. В МИД РФ «Ъ» говорили, что вопрос о расширении перечня стран, туристы из которых могут оформлять электронные визы, сейчас прорабатывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Россию въехали 4,2 млн иностранных туристов, это на 10,5% больше, чем годом ранее.

Еще одной наиболее ожидаемой мерой источники «Ъ» называют субсидирование туроператоров.