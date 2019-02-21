ЦБ поделится с рынком «Янтарем»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Запускаемая ЦБ в промышленную эксплуатацию 28 февраля система быстрых платежей (СБП) должна получить максимальную и принципиально новую защиту. Потребность в этом возникла из-за нестандартной конструкции СБП, где платежное поручение формируется по единому идентификатору — номеру телефона внутри НСПК (операционно-платежного клирингового центра). Ключевые элементы защиты уже вшиты в саму систему, кроме того, ЦБ поделится с участниками рынка криптографическим решением «Янтарь», ранее применявшимся только регулятором.

ЦБ анонсировал новый подход к реализации мер кибербезопасности в отношении системы быстрых платежей. «С самого начала работы над проектом стало понятно, что модели защиты от угроз, которые существовали отдельно для платежной системы Банка России и отдельно для платежных сервисов банков, должны измениться», — рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, это обусловлено нестандартной схемой организации СБП.

Запуск системы быстрых платежей в промышленной версии запланирован на 28 февраля. Сейчас в пилоте участвуют 12 банков, готовность подключиться к СБП подтвердили еще 98 кредитных организаций.

Так, платежное поручение, ранее формировавшееся клиентом банка-отправителя на основе полного, заранее известного набора банковских реквизитов, в СБП формируется внутри платформы НСПК по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона. При этом НСПК получает информацию одновременно от банка-отправителя и банка-получателя. «Возникает необходимость обеспечить целостность передачи этой информации на стадии формирования даже не платежного поручения, а реквизитов этого поручения. Это то, чего мы никогда еще не делали», — пояснил господин Сычев.

Новость Переводы с карты на карту станут временно бесплатными

В связи с этим у банков—участников СБП появится новое требование — к организации криптографии на всех этапах формирования платежного поручения. Оно сформулировано в поправках к соответствующему положению Банка России (552-П), которое находится на регистрации в Минюсте.

Для реализации этой задачи ЦБ предложил рынку готовое решение — систему «Янтарь», ранее применявшуюся только в рамках работы платежной системы Банка России. В поправках к положению также содержится требование к НСПК сообщать банкам—участникам СБП о киберинцидентах. Часть системы защиты от киберугроз будет действовать и на стороне ФинЦЕРТа.



Кроме того, в само ядро СБП была изначально заложена нетрадиционная схема выявления мошенничества и защиты от него. По словам господина Сычева, при разработке СБП рассматривалось множество различных моделей атак, которым может подвергнуться система. Так, например, антифрод-система СБП содержит решение по защите от атак ботов — высокочастотных «холостых» операций, не заканчивающихся платежами. Такие атаки могут быть организованы, например, с целью выявления наличия у клиента счетов в тех или иных кредитных учреждениях.

Новость Банк России запускает бесплатные переводы