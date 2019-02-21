Ипотечные каникулы могут длиться полгода

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, — сказал он, — что у людей в отношении ипотеки есть определенные опасения, связанные с возможной потерей платежеспособности или снижением доходов. Это подтверждается структурой обращений потребителей, поступающих в Банк России: более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка».

Правом на каникулы, рассказал Мамута, или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются.