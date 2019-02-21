ЦБ хочет разрешить доступ к рынку форекс только квалифицированным инвесторам

Источник: РИА "Новости"

«Заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан!» — считает Чистюхин. Поэтому в законопроект о категориях инвесторов, над которым сейчас ведется работа, будет включен пункт о том, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, пояснил он.

Кроме того, ЦБ планирует включить форекс-дилеров «в число тех субъектов, на которых распространяются все требования по деловой репутации», в том числе по кросс-секторальному запрету, если была отозвана лицензия.

Чистюхин сравнил форекс-услуги с финансовыми пирамидами. «Лично мне форекс-услуги, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды, на которые клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги, не соизмеряя риски», — заявил зампред ЦБ. Отвечая на вопрос о том, зачем нужен рынок форекс, он сказал, что это своего рода легальная игра.