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11:11 (мск), источник: Ведомости

ЦБ хочет разрешить доступ к рынку форекс только квалифицированным инвесторам

Центробанк считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс для неквалифицированных инвесторов, такой подход будет предусмотрен законопроектом о категориях инвесторов-физлиц, рассказал в интервью ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Источник: РИА "Новости"

«Заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан!» — считает Чистюхин. Поэтому в законопроект о категориях инвесторов, над которым сейчас ведется работа, будет включен пункт о том, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, пояснил он.

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Кроме того, ЦБ планирует включить форекс-дилеров «в число тех субъектов, на которых распространяются все требования по деловой репутации», в том числе по кросс-секторальному запрету, если была отозвана лицензия.

Чистюхин сравнил форекс-услуги с финансовыми пирамидами. «Лично мне форекс-услуги, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды, на которые клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги, не соизмеряя риски», — заявил зампред ЦБ. Отвечая на вопрос о том, зачем нужен рынок форекс, он сказал, что это своего рода легальная игра.

Госдума в ближайшее время должна приступить к рассмотрению законопроекта о категориях инвесторов-физлиц, он был внесен в декабре прошлого года. Документ предлагает обязать брокеров делить клиентов-физлиц на следующие категории: «особо защищаемый неквалифицированный инвестор», «простой неквалифицированный инвестор», «простой квалифицированный» или «профессиональный инвестор».

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