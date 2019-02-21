ЦБ хочет разрешить доступ к рынку форекс только квалифицированным инвесторам
Центробанк считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс для неквалифицированных инвесторов, такой подход будет предусмотрен законопроектом о категориях
Центробанк считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс для неквалифицированных инвесторов, такой подход будет предусмотрен законопроектом о категориях
«Заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан!» — считает Чистюхин. Поэтому в законопроект о категориях инвесторов, над которым сейчас ведется работа, будет включен пункт о том, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, пояснил он.
Кроме того, ЦБ планирует включить
Чистюхин сравнил
Госдума в ближайшее время должна приступить к рассмотрению законопроекта о категориях