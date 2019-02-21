Аварии «Роскосмоса» стоили страховым компаниям $185 млн

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«Роскосмос» в 2018 г. принес мировому страховому рынку менее 30% всех убытков, рассказала советник гендиректора Валентина Ракитина на конференции «Авиационное и космическое страхование».

Из-за двух аварий «Роскосмоса» страховщики выплатили $185 млн покрытия, по пяти иностранным авариям — $409 млн, говорится в ее презентации. Данных еще по одной аварии, спутника Telstar Vantage 12, в презентации нет. Таким образом, «Роскосмос» не является главным драйвером убыточности в сфере космического страхования, заключила Ракитина.

В 2018 г. был потерян спутник связи Angosat, выведенный на орбиту в конце 2017 г. по заказу Анголы, страховое покрытие по нему составило $120 млн.

В октябре потерпел аварию пилотируемый корабль «Союз-МС», доставлявший двух космонавтов на МКС. Тогда сработала автоматическая система спасения, люди не пострадали. Покрытие за корабль составило $65 млн.

Всего «Роскосмос» произвел в 2018 г. 17 пусков, один из которых был неудачным.

«Не только Россия принесла отрасли убытки, но лишь в отношении России возник негативный резонанс. Авария “Союз-МС” была шоком для рынка», — заявил на конференции президент Российской ассоциации авиакосмического страхования Павел Шутов. Рынок отреагировал повышением страховых ставок для «Роскосмоса», отказом некоторых игроков от космического страхования, добавил Шутов.

После аварии «Союза-МС» «Роскосмос» очень быстро вернулся к запускам, за три месяца произведено уже семь пусков, отметила Ракитина.

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Благодаря большому количеству пусков в этом году (планируется 45) «Роскосмос» принесет страховому рынку больше премий, заявила она. «Причем мы планируем перейти к пакетному страхованию, например, застраховать шесть пусков к МКС пакетом, что принесет страховщикам понятный денежный поток, а госкорпорация рассчитывает на скидку по тарифам», — рассказала Ракитина.

Первый пуск к МКС в этом году (14 марта, всего «Роскосмос» планирует их семь) будет застрахован отдельно — застраховать его в пакете не получилось, так как «Роскосмос» пока не договорился о тех ставках, на которые рассчитывал, заключила Ракитина.

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