Банк России решил создать единую базу «плохих» клиентов

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Об этом рассказал зампред Банка России Василий Поздышев на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Он планирует, что в пилотном режиме проект заработает в конце года. Сейчас банки несут значительные издержки, чтобы разобраться, какие риски связаны с новым клиентом. Реестр поможет банкам принимать правильные решения.

Основным поставщиком информации в него станет Банк России. Во-первых, туда войдут лица из списка «отказников», которым было отказано в проведении транзакций или обслуживании в одном из банков в связи с проведением сомнительных операций и по другим основаниям антиотмывочного законодательства. Списки «отказников» Банк России регулярно доводит до всех кредитных организаций с середины 2017 года, через новый реестр банки смогут проверить контрагента онлайн и сразу еще по нескольким направлениям.

Во-вторых, реестр фактически будет выступать интегратором «плохих» кредитных историй — в него попадут заемщики, которые длительное время не обслуживают кредит в одном из банков. У бюро кредитных историй нет части той информации, которая есть у Банка России, к тому же банкам приходится обращаться сразу в несколько бюро, объяснил Поздышев.

В-третьих, он упомянул информацию из систем платежей. Как пояснил «РГ» первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, планируется интеграция с автоматизированной системой обработки инцидентов ФинЦЕРТа Банка России, в том числе системой «Фид-Антифрод» (базой дропперов, через которые хакеры пытались обналичить похищенные средства).

В реестре сойдутся данные о дропперах, юрлицах, которые имеют просрочки по кредитам, не платят налоги и проводят сомнительные операции.

Наконец, через реестр планируется выгружать сведения Федеральной налоговой службы о компаниях, которые не платят налогов, а значит, не ведут реальной хозяйственной деятельности.

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«У нас достаточно информации, которую мы можем обработать и предоставлять участникам рынка, начиная с банков, чтобы снизить и общий уровень рисков, и издержки на анализ каждого нового клиента заново, потому что ни один банк не знает, как этот клиент вел себя в другом банке», — резюмировал Поздышев.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о похожем, но более узком проекте — создания регулятором для банков централизованной платформы KYC (о клиентах в рамках исполнения антиотмывочного законодательства). Как пояснил «РГ» Поздышев, сейчас Банк России рассматривает вариант объединения двух проектов в один. По его словам, он очень сложен и с технической, и с правовой точек зрения. В частности, предстоит выстроить механизм исключения из реестра и корректировки его данных.