Банк России решил создать единую базу «плохих» клиентов
Банк России станет оператором общего для банков реестра контрагентов повышенного риска, в который попадут юрлица, а впоследствии, возможно, и физлица.
Банк России станет оператором общего для банков реестра контрагентов повышенного риска, в который попадут юрлица, а впоследствии, возможно, и физлица.
Об этом рассказал зампред Банка России Василий Поздышев на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Он планирует, что в пилотном режиме проект заработает в конце года. Сейчас банки несут значительные издержки, чтобы разобраться, какие риски связаны с новым клиентом. Реестр поможет банкам принимать правильные решения.
Основным поставщиком информации в него станет Банк России.
Наконец, через реестр планируется выгружать сведения Федеральной налоговой службы о компаниях, которые не платят налогов, а значит, не ведут реальной хозяйственной деятельности.
«У нас достаточно информации, которую мы можем обработать и предоставлять участникам рынка, начиная с банков, чтобы снизить и общий уровень рисков, и издержки на анализ каждого нового клиента заново, потому что ни один банк не знает, как этот клиент вел себя в другом банке», — резюмировал Поздышев.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о похожем, но более узком проекте — создания регулятором для банков централизованной платформы KYC (о клиентах в рамках исполнения антиотмывочного законодательства). Как пояснил «РГ» Поздышев, сейчас Банк России рассматривает вариант объединения двух проектов в один. По его словам, он очень сложен и с технической, и с правовой точек зрения. В частности, предстоит выстроить механизм исключения из реестра и корректировки его данных.
Главной проблемой станет как раз не пополнение реестра, а создание и совершенствование процедур реабилитации, полагает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. «Да, безусловно, риски для банков реестр снизит, но в целом сопряженные с этим перспективы лавинообразного роста отказников в отсутствие четких критериев оценки рисков и отработанных процедур реабилитации, настораживают», — говорит Пахомов. При реализации этой инициативы он предлагает учесть опыт «черного списка отказников».