Названа самая популярная у россиян услуга

Специалисты сервиса проанализировали рынок услуг за 2018 год и выяснили, что наибольшим спросом у россиян пользуются услуги маникюра. Вторыми по популярности стали юридические услуги (13,2 процента), третьими — услуги по ремонту компьютеров (12,5 процента).

Больше всего объявлений на сайте дано в разделах «Красота и здоровье» (22 процента от общего количества) и «Ремонт и строительство» (19 процентов). Меньше всего россиян интересует изготовление вещей на заказ и уход за животными.

Самыми дорогими оказались бухгалтерские и юридические услуги. За свою работу специалисты просят в среднем в 2850 рублей. Дешевле всего россиянам обходятся услуги по стрижке питомцев и их дрессировке — в среднем 690 рублей.