ФАС предложила изменить требования к банкам

Источник: РИА "Новости"

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в случае принятия нового законопроекта, банки будут оценивать на основании кредитных рейтингов. В настоящее время учитываются величина банковского капитала и участие в финансовой структуре государства.

Несмотря на то, что утверждение минимального размера капитала призвано защищать права кредиторов, при оценке надежности банков этот показатель не является ключевым, считают в международной юрфирме «Ильяшев и партнеры». Там напомнили о санации в 2017 году входившей в топ-10 кредитной организации «ФК Открытие».