Названы оптимальные сроки ипотечных каникул

По словам политика, введение в России механизма ипотечных каникул поможет многим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Оно (введение каникул — прим. “Ленты.ру”) реально поможет людям, а для банковской сферы не станет серьезной нагрузкой», — отметил Чернецкий.

До этого со схожей инициативой выступал Центробанк. По задумке регулятора, совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 месяцев. При этом каждый отдельно взятый «отдых» не может длиться более шести месяцев.