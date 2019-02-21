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20:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы оптимальные сроки ипотечных каникул

Оптимальный период длительности ипотечных каникул — от полугода до года. Такое мнение высказал член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам политика, введение в России механизма ипотечных каникул поможет многим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Оно (введение каникул — прим. “Ленты.ру”) реально поможет людям, а для банковской сферы не станет серьезной нагрузкой», — отметил Чернецкий.

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Сенатор полагает, что полугода, максимум года, большинству граждан, желающих воспользоваться кредитной «передышкой», будет достаточно для преодоления возникших финансовых трудностей.

О необходимости запуска механизма ипотечных каникул заявил президент России Владимир Путин 20 февраля, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

До этого со схожей инициативой выступал Центробанк. По задумке регулятора, совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 месяцев. При этом каждый отдельно взятый «отдых» не может длиться более шести месяцев.

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