От черна не отсмотришь до бела

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ЦБ разрабатывает проект по созданию единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, а также «отказников» банков по антиотмывочным критериям. База позволит банкам быстро получать информацию о клиенте в автоматизированном режиме. Проект вошел в «дорожную карту» по внедрению наиболее перспективных технологий на финансовом рынке. Эксперты полагают, что успех инициативы в значительной степени зависит от проработки юридической основы: статуса базы, а также механизма «реабилитации» клиента.

Банк России возьмет на себя роль поставщика информации о потенциально проблемных клиентах для банковской отрасли, заявил 21 февраля в ходе XI Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет о создании автоматизированной базы юридических (а в дальнейшем и физических) лиц «с повышенным видом риска» — «отказников» по критериям ПОД/ФТ, неплательщиков по банковским ссудам более года, а также должников по налоговым платежам. Кроме того, в базу планируется включить специальный раздел, в котором будут учтены все залоги.

Проект инициирован регулятором, однако реализовываться будет совместно с участниками банковского рынка. Он вошел в «дорожную карту» по реализации проектов в сфере RegTech (набор технологий, позволяющих эффективнее исполнять требования регуляторов, контролировать риски и упрощать процесс передачи отчетности) и SupTech (набор технологий, используемых надзорным органом в целях поддержки и улучшения функций надзора в условиях дигитализации финансовой отрасли). В рамках «дорожной карты» проект выделен в отдельное фокусное направление — создание централизованных и распределенных реестров надзорного и общего пользования. Сам документ должен быть утвержден в течение 2019 года.



ЦБ никогда не работал как поставщик услуг банковской индустрии, и тут понадобятся, в том числе, изменения в законодательстве, отметил господин Поздышев. При этом, по его словам, регулятор считает проект крайне полезным для банков, поскольку симметричное распределение информации по рынку позволит как снизить риски системы в целом, так и сократить издержки каждой конкретной кредитной организации.

Мы рассылаем такие списки. Но пока это работает в ручном режиме. Если вы сможете легко и быстро «пробить» клиента по общей базе, то будете знать, что ваш клиент уже имеет заложенность в другом банке. Или знать, что залог, который вам предлагают, уже где-то заложен. Будет гораздо проще принимать решение кредитного характера. Василий Поздышев зампред ЦБ

Рассматриваются и другие дополнительные критерии, по которым проблемные клиенты могут быть внесены в реестр. Кроме того, обсуждаются правовые механизмы наполнения и использования такой базы данных, а также апелляции для несогласных с внесением в реестр и корректировки информации в случае «реабилитации».

«Качество наполняемости базы зависит от источников. Например, если будет поступать актуальная информация из ФНС, то логично, что служба также захочет получить доступ. Многое зависит от согласованности между ведомствами», — полагает сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков (АРБ) Алексей Тимошкин. По мнению партнера Taxology Алексея Артюха, ФНС может быть заинтересована в получении дополнительных сведений из реестра, но не в объеме больших данных, а выборочно по отдельным игрокам — например, при предпроверочном анализе или при текущих проверках.



Кроме того, для банков крайне важно, каким будет юридический статус базы. Если принятие конечного решения по участнику данной базы останется за каждым конкретным банком, есть риск «перекосов на местах» — часть кредитных организаций будет вести себя слишком мягко, часть, наоборот, превентивно отказывать всем, указывает господин Тимошкин. По словам главы АБ «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, также необходимо качественно проработать механизм «реабилитации» клиента. «Идеально, если он будет схож с тем, что сейчас применяется ФНС: если налоговая служба видит, что компания не находится по указанному юрадресу, то вносит ее в отдельный реестр и дает возможность доказать свою добросовестность, — поясняет он.— Если она этого не делает, ее исключают из ЕГРЮЛ».

В пилотном режиме реестр проблемных клиентов может заработать уже к концу текущего года, запуск в боевом режиме запланирован на 2020 год.