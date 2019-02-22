Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП

Источник: AP 2019

В 2017 г. объем теневой экономики, по оценке финансовой разведки, составлял 18,9 трлн руб. или 20,5% ВВП, а годом ранее — 24,3 трлн руб. или 28,3% ВВП. Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.

В новом документе методология оценки не приводится.

Известно, что финансовая разведка включает в теневую экономику, в частности серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату серых зарплат.

Понятие теневой экономики иногда смешивается с более широким понятием ненаблюдаемой экономики, указывает директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.

В нее, в том числе входит, скрываемое от налогообложения легальное производство, криминальное производство (наркотики, торговля оружием) и неформальное производство («гаражная экономика»).

Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский полагает, что Росфинмониторинг, скорее всего, считает первый и второй компоненты, не учитывая неформальное производство. В противном случае, это могло бы прибавить к теневой экономике не менее 10% ВВП.