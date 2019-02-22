Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент перед началом выступления Путина попал на камеру
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Интимная боль оказалась признаком туберкулеза
Королева, Долина, Зара и другие звезды на концерте в Москве
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Плющенко не разрешает сыну соревноваться со сверстниками
Внучка Веры Глаголевой развеселила маму зажигательным танцем
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Пугачеву срочно прооперировали
Дочь попросилась гулять с братом в лесу, а там чуть не убила его
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Жена Кокорина сделала признание о нем
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
22Война без победы
14Скончался актер Сергей Юрский
07:56 (мск), источник: Ведомости

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП

Объем теневой экономики в России в 2018 г. составил 20,7 трлн руб. или примерно 20% ВВП. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительные оценки Росфинмониторинга. Это превышает расходы федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб.

Источник: AP 2019

В 2017 г. объем теневой экономики, по оценке финансовой разведки, составлял 18,9 трлн руб. или 20,5% ВВП, а годом ранее — 24,3 трлн руб. или 28,3% ВВП. Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.

В новом документе методология оценки не приводится.

Известно, что финансовая разведка включает в теневую экономику, в частности серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату серых зарплат.

Понятие теневой экономики иногда смешивается с более широким понятием ненаблюдаемой экономики, указывает директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.

В нее, в том числе входит, скрываемое от налогообложения легальное производство, криминальное производство (наркотики, торговля оружием) и неформальное производство («гаражная экономика»).

Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский полагает, что Росфинмониторинг, скорее всего, считает первый и второй компоненты, не учитывая неформальное производство. В противном случае, это могло бы прибавить к теневой экономике не менее 10% ВВП.

Оценить уход людей в сферы, которые государство считает теневыми, сложно, отмечает Кордонский. «По полной занятости это около 20 млн граждан в трудоспособном возрасте, а по частичной занятости — невозможно посчитать. С нашей точки зрения, еще около 10 млн трудоспособных граждан могут находиться в таких факультативных теневых отношениях», — отметил он.

Вести. Экономика. Силуанов: big data позволит кратно сократить теневой сектор
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля 2017© Ньюстюб
 Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон
Главное из послания Путина. Что обещал и кому угрожал
Россиян позвали на двухмесячные военные сборы
Адмирал ВМС США: России не позволят контролировать Севморпуть
В Роструде напомнили, почему выходного 22 февраля не будет
Кадыров считает наказание Нурмагомедова унижением всего Кавказа
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства Самары
Названы последствия отказа от обеденного перерыва
Спорт
Азмун разорвал «Фенербахче»: «Зенит» идет дальше в Лиге Европы В Питере появился новый любимчик
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь