В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя

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Технические регламенты Таможенного союза требуют, чтобы маркировка пищевых продуктов была легко читаемой, понятной и достоверной. Фасовку товара они не регламентируют, цитирует ТАСС письмо Евтухова. Поэтому, если количество или объем продукта совпадает с указанным на упаковке, это не является введением потребителя в заблуждение, а дает ему выбор при покупке, пояснил замминистра.

Дегтярев назвал такой подход к проблеме формальным:

Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов?

При этом люди, привыкшие к советским стандартам, могут вообще не заметить недовес, так как фасовка тогда была стандартной.

«Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях», — считает депутат. По его словам, вопрос стандартизации объема товаров, входящих в потребительскую корзину, «стоит в повестке и требует решения».

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, получивший копию запроса Дегтярева, заявил, что ведомство не нашло нарушений в реализации товаров в таре дробных объемов. Однако, по мнению ФАС, «подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей».