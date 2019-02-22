Вейпы и электронные сигареты подведут под «антитабачный закон»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить к 1 апреля 2019 г. решение правительства «по единому государственному регулированию оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств для потребления никотина любыми способами». Поручение опубликовано на сайте правительства. Оно было дано по итогам встречи с членами Совета Федерации в середине февраля 2019 г.

Речь идет о приравнивании так называемых устройств для альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) в части регулирования к обычным табачным изделиям, пояснил «Ведомостям» представитель секретариата вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

В России запрещены реклама сигарет и спонсорство табачных компаний. Нельзя курить в ресторанах, медицинских учреждениях и др. Сигареты нельзя продавать в киосках, вблизи школ и больниц. В контенте, предназначенном для детей и подростков, нельзя демонстрировать сами сигареты и процесс их курения. Основные требования прописаны в федеральном законе № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

На февральской встрече с сенаторами Медведев поддержал идею, что регулирование обычных и электронных сигарет должно быть единым. «Если это все-таки именно курение, какая разница, в какой форме это происходит», — заметил премьер.

Чиновники решили не писать для устройств для альтернативного курения отдельный закон, а регулировать их уже имеющимся «антитабачным законом», сообщал летом замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передавало «РИА Новости». Тогда Евтухов говорил, что в рамках закона устройствам альтернативного курения отведут отдельные положения.