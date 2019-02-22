Вейпы и электронные сигареты подведут под «антитабачный закон»
Правительство объединит регулирование оборота и потребления любой продукции и устройств с никотином.
Правительство объединит регулирование оборота и потребления любой продукции и устройств с никотином.
Речь идет о приравнивании так называемых устройств для альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) в части регулирования к обычным табачным изделиям, пояснил «Ведомостям» представитель секретариата
В России запрещены реклама сигарет и спонсорство табачных компаний. Нельзя курить в ресторанах, медицинских учреждениях и др. Сигареты нельзя продавать в киосках, вблизи школ и больниц. В контенте, предназначенном для детей и подростков, нельзя демонстрировать сами сигареты и процесс их курения. Основные требования прописаны в федеральном законе № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
На февральской встрече с сенаторами Медведев поддержал идею, что регулирование обычных и электронных сигарет должно быть единым. «Если это
Чиновники решили не писать для устройств для альтернативного курения отдельный закон, а регулировать их уже имеющимся «антитабачным законом», сообщал летом замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передавало «РИА Новости». Тогда Евтухов говорил, что в рамках закона устройствам альтернативного курения отведут отдельные положения.
Крупнейшие табачные производители активно продвигают в России свои устройства доставки никотина. Так, Philip Morris International (PMI) продает устройства нагревания табака под брендом IQOS. У его конкурента British American Tobacco (BAT) устройство называется glo. JTI два года назад начала продавать в России «электронный испаритель» никотина Logic Pro.