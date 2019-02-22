«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Его площадь — 250 000 кв. м, там будут работать 20 000 человек.
Его площадь — 250 000 кв. м, там будут работать 20 000 человек.
О проекте рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Здание разместится на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме.
Строительство начнется уже в этом году, площадь центра составит 250 000 кв.м построен он будет в 2022 г., рассказал Рогозин.
Для транспортной доступности центра город построит еще четыре моста, один из них — пешеходный, рассказал Рогозин.
В центре разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр, центр управления полетами, а также сотрудники Центра им. Хруничева и 17 других предприятий «Роскосмоса», работающих в Москве. Всего 20 000 человек. Сейчас на московской площадке Хруничева работают 8000 человек. Благодаря переезду 17 предприятий освободится около 30 га земель в разных частях Москвы — это десятки млрд рублей, который пойдут на развитие национального космического центра.
«Для настоящей революции в области связи, навигации необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли. В том числе поручаю “Роскосмосу” совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр», — говорил 20 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Центр имени Хруничева занимает 150 га в Филевской пойме. Это самое проблемное предприятия «Роскосмоса», его долги составляют около 100 млрд руб. Часть его земель давно планировалось продать под девелопмент, но прошлым летом Рогозин заявил, что этого не произойдет.
На территории Центра им. Хруничева «Роскосмос» с правительством Москвы организуют космический кластер, для этого они создадут СП. Но никаких деталей этого проекта Рогозин не раскрыл, только пояснил, что в кластере будут созданы 40 000 рабочих мест.