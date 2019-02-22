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17:44 (мск), источник: Ведомости

«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр

Его площадь — 250 000 кв. м, там будут работать 20 000 человек.

Источник: «Роскосмос»

О проекте рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Здание разместится на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме.

Строительство начнется уже в этом году, площадь центра составит 250 000 кв.м построен он будет в 2022 г., рассказал Рогозин.

Архитекторы предлагают сделать его в виде одной высотки, напоминающей ракету или ракету сверхтяжелого класса, — окончательный вариант будет выбран на конкурсе.

Для транспортной доступности центра город построит еще четыре моста, один из них — пешеходный, рассказал Рогозин.

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В центре разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр, центр управления полетами, а также сотрудники Центра им. Хруничева и 17 других предприятий «Роскосмоса», работающих в Москве. Всего 20 000 человек. Сейчас на московской площадке Хруничева работают 8000 человек. Благодаря переезду 17 предприятий освободится около 30 га земель в разных частях Москвы — это десятки млрд рублей, который пойдут на развитие национального космического центра.

«Для настоящей революции в области связи, навигации необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли. В том числе поручаю “Роскосмосу” совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр», — говорил 20 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Также на территории Центра им. Хруничева будет построен новый ракетный завод площадью 50 га, который будет заниматься разработкой новой ракетной техники.
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Он будет выпускать ракету-носитель Союз-5 (с 2022 г., сейчас разрабатывается), третью ступень будущей ракеты Ангара-5 В и третью ступень будущей сверхтяжелой ракеты. Также в продолжится выпуск ракеты «Протон» — сейчас это основная продукция Центра им. Хруничева.

Центр имени Хруничева занимает 150 га в Филевской пойме. Это самое проблемное предприятия «Роскосмоса», его долги составляют около 100 млрд руб. Часть его земель давно планировалось продать под девелопмент, но прошлым летом Рогозин заявил, что этого не произойдет.

На территории Центра им. Хруничева «Роскосмос» с правительством Москвы организуют космический кластер, для этого они создадут СП. Но никаких деталей этого проекта Рогозин не раскрыл, только пояснил, что в кластере будут созданы 40 000 рабочих мест.

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