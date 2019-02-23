Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

Kraft Heinz — один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. В начале торгов в пятницу котировки его акций рухнули более чем на 26% — до рекордного минимума.
Резкое падение котировок было вызвано тем, что компания сообщила сразу о нескольких неприятных для нее новостях, пишет Bloomberg.
Во-первых, Kraft Heinz отчиталась о значительном квартальном убытке, который в октябре-декабре прошлого года составил $12,61 млрд против $8 млрд прибыли в четвертом квартале 2017 г. Эти результаты оказались хуже прогнозов. Во-вторых, компания объявила о сокращении дивидендов более чем на треть — до 40 центов на акцию. Кроме того, Kraft Heinz сообщила о расследовании комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении нее.
Баффетт занимает третью строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index на 23 февраля, составляет $82,2 млрд.