Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

Источник: AP 2019

Kraft Heinz — один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. В начале торгов в пятницу котировки его акций рухнули более чем на 26% — до рекордного минимума.

Резкое падение котировок было вызвано тем, что компания сообщила сразу о нескольких неприятных для нее новостях, пишет Bloomberg.

Во-первых, Kraft Heinz отчиталась о значительном квартальном убытке, который в октябре-декабре прошлого года составил $12,61 млрд против $8 млрд прибыли в четвертом квартале 2017 г. Эти результаты оказались хуже прогнозов. Во-вторых, компания объявила о сокращении дивидендов более чем на треть — до 40 центов на акцию. Кроме того, Kraft Heinz сообщила о расследовании комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении нее.