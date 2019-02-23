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22:20 (мск), источник: ТАСС

Убытки холдинга миллиардера Уоррена Баффетта составили $20,6 млрд в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/ — В качестве причины убытков в холдинге Berkshire Hathaway назвали «сокращение объема капитальной прибыли».

Источник: AP 2019

Потери холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта в 2018 году составили $20,6 млрд. Данная цифра указана в распространенном в субботу письме Баффетта к акционерам его холдинга.

Причиной убытков названо «сокращение объема капитальной прибыли, которая существовала в инвестиционном холдинге». В целом в 2018 году инвестиции Berkshire Hathaway в обычные ценные бумаги составили $172,75 млрд по сравнению с $170,54 млрд в предыдущем году.

Согласно представленной отчетности, Баффетт в долгосрочном плане делает ставку на приобретение акций корпорации Apple, банка Goldman Sachs и системы безналичных платежей American Express.
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Рыночная стоимость вложений Berkshire Hathaway в ценные бумаги Apple в конце прошлого года превышала $40 млрд, в Goldman Sachs — $3,13 млрд, в American Express — $14,45 млрд.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Уроженец американской Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в $82,9 млрд — третье место по данному показателю в мире и в США. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы 88-летний Баффетт получил прозвище «Оракул из Омахи».

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