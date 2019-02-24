Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги

Источник: Известия

Растет и среднее количество переводов на пользователя, в первую очередь на Дальнем Востоке, отметили в платежном сервисе.

При этом максимальный среднегодовой перевод зафиксирован в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (свыше 3 тыс. рублей), а минимальный — в Северо-Кавказском округе. Среднегодовой размер банковского перевода составил 10,7 тыс. рублей.

При этом всё больше граждан перечисляют средства с помощью смартфонов. Эксперты объясняют это удобством и безопасностью подобного способа передачи. Вместе с тем в прошлом году мошенники массово рассылали по всему миру вирусные программы. По мнению специалистов, активное внедрение смартфонов приведет к увеличению количества подобных атак.