Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги
Россияне стали чаще переводить друг другу деньги, но меньшими суммами. В 2018 году число трансакций увеличилось на 110%, а среднегодовой размер
Россияне стали чаще переводить друг другу деньги, но меньшими суммами. В 2018 году число трансакций увеличилось на 110%, а среднегодовой размер
Растет и среднее количество переводов на пользователя, в первую очередь на Дальнем Востоке, отметили в платежном сервисе.
При этом всё больше граждан перечисляют средства с помощью смартфонов. Эксперты объясняют это удобством и безопасностью подобного способа передачи. Вместе с тем в прошлом году мошенники массово рассылали по всему миру вирусные программы. По мнению специалистов, активное внедрение смартфонов приведет к увеличению количества подобных атак.
Представители банков отметили, что общее число переводов будет расти и дальше, а запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги.