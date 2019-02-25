Названы основные риски российской экономики

Источник: РИА "Новости"

По данным доклада, основное препятствие для роста инвестиций и производительности в России — доминирование государственного сектора и рост монополизации. Эксперты напоминают, что госсектор занимает в российской экономике до 50 процентов, что «создает неравные условия для деловой активности». Кроме того, аналитики обеспокоены жизнеспособностью ИТ-сектора, который также испытывает государственное вмешательство.

Главным внешним риском Moody's считает рост оттока капитала. Специалисты сомневаются, что он достигнет максимума 2014 года. Однако они не исключают риска новых санкций, что поставит под угрозу стабильность финансового рынка.

В частности, эксперты заметили нарастание риска того, что правительство США введет санкции против российских госбанков, структур, вовлеченных в строительство газопровода «Северный поток-2», и нового и существующего суверенного долга России.