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11:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВЭБ. РФ проиграл в длину

Доходность накоплений съедает 15-летняя инфляция.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доходность пенсионных накоплений «молчунов», которыми управляет ВЭБ. РФ, по итогам десяти лет превысила инфляцию на 12,5 процентного пункта. В последние годы ВЭБ показывает доходность по накоплениям выше инфляции, но на 15-летнем отрезке результаты неутешительные: накопленная доходность — 187,6%, инфляция — 245,4%. Виной всему шоковые 2008 и 2014 годы, а также достаточно консервативная инвестдекларация ВЭБа до 2009 года. Причем старые бумаги, находящиеся в портфеле, не позволят ему в ближайшие годы сократить разрыв между накопленными доходностью и инфляцией.

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ. РФ, которая распоряжается средствами «молчунов», не определившихся с тем, кому доверить свои пенсионные накопления, заработала для них в прошлом году 6,1% годовых при инфляции 4,3%. На десятилетнем периоде ВЭБ смог лишь незначительно переиграть инфляцию. Накопленная инфляция за десять лет составила 101,8%, а доходность от размещения расширенного портфеля — 114,3%, разнесенный на счета «молчунов» доход — всего 108,2%.

По словам вице-президента блока «Доверительное управление» ВЭБ. РФ Александра Попова, 2009−2010 годы — это «водораздел», именно тогда ВЭБ получил расширенную декларацию, увеличившую возможности ГУК по вложению средств «молчунов». До того времени ВЭБ мог вкладывать почти все средства только в государственные ценные бумаги. С 2004 по 2008 год ВЭБ смог переиграть инфляцию лишь однажды, в 2005 году, а накопительные взносы, сделанные в 2004 году, к началу 2019 года обесценились: накопленная инфляция за этот период составила 245,4%, накопленная доходность для «молчуна» — всего 187,6%.

Разницу между накопленными инфляцией и доходностью ВЭБ. РФ в ближайшее время вряд ли сможет покрыть. В основном ГУК оперирует старым портфелем ценных бумаг. «Из-за риска ликвидности мы покупаем только краткосрочные облигации — один-два года до погашения. Их мало. За весь 2018 год купили всего примерно на 40 млрд руб. (чуть более 2% от активов в расширенном портфеле.— “Ъ”)», — пояснили в ВЭБ. РФ. Большую долю в портфеле «молчунов» продолжают занимать длинные инфляционные облигации (доходность плюс 1 процентный пункт к инфляции), купленные ГУК в 2013—2015 годах. Их доля от суммарных активов ГУК составляла на конец 2018 года почти 23%, или практически 2/3 корпоративного облигационного портфеля. Эмитенты этих облигаций включают в себя, в частности, ОАО РЖД, Федеральную сетевую компанию, «Газпром», рассказал представитель в ВЭБ. РФ. «Средний купон на конец 2018 года составлял около 4,5%», — уточнил он.

Также в портфеле находится большой объем — 21% от суммарных активов — государственных сберегательных облигаций (ГСО), которые раньше размещались Минфином по закрытой подписке. В ГУК заявили, что в ее портфелях находится десять выпусков ГСО, размещавшихся в 2006—2012 годах. Все выпуски, размещенные до середины 2008 года, на сегодняшний день имеют ставку 5,5−6%, и лишь у одного выпуска второй половины того года сейчас ставка 8,5% (впрочем, в дальнейшем она будет снижаться). Остальные впоследствии размещенные выпуски ГСО, которые еще не были погашены, имеют фиксированную ставку от 7,6% до 8,15%. «Не по всем ГСО купон ниже даже текущих выпусков ОФЗ», — говорят в ВЭБ. РФ.

И бумаги ГСО, и инфляционные бумаги находятся в портфеле до погашения, который ГУК стала формировать лишь в конце прошлого года. Практически только эти облигации соответствуют требованиям правительства по возможности нахождения в этом портфеле, поэтому его доля от суммарного объема активов составляет «около 43%», уточнили в ВЭБ. РФ. Продажа бумаг из такого портфеля, согласно правилам МСФО, осложнена штрафными санкциями. Четверть расширенного портфеля положена на депозиты до одного года. Ставки по ним на конец года были от 7,5% до 8,8%, рассказал представитель ГУК. Впрочем, по его словам, этим инструментом регулируется риск ликвидности, который не позволяет вкладывать большие объемы денег в ценные бумаги.

Таким образом, около 70% расширенного портфеля ВЭБа не подвержены рыночному риску, что позволяет показывать относительно хороший результат на слабом рынке, но не даст показать сильный рост при улучшении конъюнктуры.

«Конечно, старые выпуски, находящиеся в портфелях ВЭБ. РФ, давят на доходность расширенного портфеля», — говорит независимый эксперт Юрий Ногин. По его словам, в среднесрочной перспективе, даже несмотря на присутствие новых инструментов в портфеле с более высокими ставками, перекрыть отставание от инфляции, полученное с 2004 года, ГУК не удастся.

Илья Усов, Дмитрий Ладыгин

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