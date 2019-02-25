ВЭБ. РФ проиграл в длину
Доходность накоплений съедает 15-летняя инфляция.
Доходность накоплений съедает 15-летняя инфляция.
Доходность пенсионных накоплений «молчунов», которыми управляет ВЭБ. РФ, по итогам десяти лет превысила инфляцию на 12,5 процентного пункта. В последние годы ВЭБ показывает доходность по накоплениям выше инфляции, но на 15-летнем отрезке результаты неутешительные: накопленная доходность — 187,6%, инфляция — 245,4%. Виной всему шоковые 2008 и 2014 годы, а также достаточно консервативная инвестдекларация ВЭБа до 2009 года. Причем старые бумаги, находящиеся в портфеле, не позволят ему в ближайшие годы сократить разрыв между накопленными доходностью и инфляцией.
Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ. РФ, которая распоряжается средствами «молчунов», не определившихся с тем, кому доверить свои пенсионные накопления, заработала для них в прошлом году 6,1% годовых при инфляции 4,3%. На десятилетнем периоде ВЭБ смог лишь незначительно переиграть инфляцию. Накопленная инфляция за десять лет составила 101,8%, а доходность от размещения расширенного портфеля — 114,3%, разнесенный на счета «молчунов» доход — всего 108,2%.
По словам
Разницу между накопленными инфляцией и доходностью ВЭБ. РФ в ближайшее время вряд ли сможет покрыть. В основном ГУК оперирует старым портфелем ценных бумаг. «Из-за риска ликвидности мы покупаем только краткосрочные облигации —
Также в портфеле находится большой объем — 21% от суммарных активов — государственных сберегательных облигаций (ГСО), которые раньше размещались Минфином по закрытой подписке. В ГУК заявили, что в ее портфелях находится десять выпусков ГСО, размещавшихся в 2006—2012 годах. Все выпуски, размещенные до середины 2008 года, на сегодняшний день имеют ставку 5,5−6%, и лишь у одного выпуска второй половины того года сейчас ставка 8,5% (впрочем, в дальнейшем она будет снижаться). Остальные впоследствии размещенные выпуски ГСО, которые еще не были погашены, имеют фиксированную ставку от 7,6% до 8,15%. «Не по всем ГСО купон ниже даже текущих выпусков ОФЗ», — говорят в ВЭБ. РФ.
И бумаги ГСО, и инфляционные бумаги находятся в портфеле до погашения, который ГУК стала формировать лишь в конце прошлого года. Практически только эти облигации соответствуют требованиям правительства по возможности нахождения в этом портфеле, поэтому его доля от суммарного объема активов составляет «около 43%», уточнили в ВЭБ. РФ. Продажа бумаг из такого портфеля, согласно правилам МСФО, осложнена штрафными санкциями. Четверть расширенного портфеля положена на депозиты до одного года. Ставки по ним на конец года были от 7,5% до 8,8%, рассказал представитель ГУК. Впрочем, по его словам, этим инструментом регулируется риск ликвидности, который не позволяет вкладывать большие объемы денег в ценные бумаги.
«Конечно, старые выпуски, находящиеся в портфелях ВЭБ. РФ, давят на доходность расширенного портфеля», — говорит независимый эксперт Юрий Ногин. По его словам, в среднесрочной перспективе, даже несмотря на присутствие новых инструментов в портфеле с более высокими ставками, перекрыть отставание от инфляции, полученное с 2004 года, ГУК не удастся.
Илья Усов, Дмитрий Ладыгин