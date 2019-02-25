Visa перестраивает комиссии

При этом о снижении размера торговой уступки для транспортных предприятий и, как следствие, потребителя пока говорить рано. Этот сегмент остается дотационным, то есть убыточным, и работают в нем только госбанки.



Транспортные операции не затронет и грядущее повышение комиссий Visa для эмитентов — за авторизацию. Это часть цепочки, когда торговая точка направляет запрос в банк, выпустивший карту, получает одобрение и производит списание или получает отказ и трансакция не завершается. В среднем удорожание составит для банков 0,6 цента или 1 цент (а комиссия увеличится до 1,8 цента или 3 центов соответственно) в зависимости от количества операций банка (до или свыше 500 тыс. штук). Одновременно для эмитентов обнуляются комиссии за клиринг — сводные взаиморасчеты между всеми участниками системы. Судя по размеру этих комиссий (те же 0,6 цента и 1 цент), Visa включила их в авторизацию. В Visa не комментируют тарифную политику.



По мнению экспертов, в формальной перестановке цифр между графами кроется намерение «апгрейдить» российский платежный рынок. «Так, несколько лет назад для распространения чипованных карт международные платежные системы изменили комиссии, сделав менее доходными выпуск и расчеты по картам без чипа, — вспоминает собеседник “Ъ” в банке топ-20.— Очевидно, объединением комиссий за авторизацию и клиринг Visa пытается стимулировать банки контролировать качество авторизационных запросов». Сейчас, например, есть проблема с большим количеством запросов от МФО, говорит директор ПЦ «Картстандарт» Майя Глотова. «При выдаче займа они требуют оформить автоплатеж с банковской карты, но 95% запросов, которые посылаются в банк-эмитент, не приводят к списанию в связи с отсутствием средств на карте», — поясняет она. Как результат, ежемесячно многомиллионные расходы на авторизацию несут эмитенты и эквайеры (они тоже платят за авторизационный запрос), а так как до клиринга дело не доходит, то и платежная система на нем не зарабатывает. «В целом в рекуррентных платежах за сотовую связь, интернет и т. д. (регулярные автоплатежи.— “Ъ”) до 20% авторизационных запросов не завершаются расчетами, и эти расходы несет банк-эквайер», — отмечает собеседник «Ъ» в банке топ-20.



В любом случае банкам теперь придется доработать свои системы, чтобы не допустить роста расходов, считает глава НП НПС Алма Обаева. «Если мы правильно поняли логику Visa, банкам предстоит пересмотреть свои взаимоотношения с клиентом — возможно, чаще обращать его внимание на состояние счета, предложить ему подключить автопополнение при снижении остатка на карте и т. д., так как банки больше не захотят нести экономически неоправданные расходы за своего клиента», — считает она.



Ольга Шестопал