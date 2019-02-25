Visa перестраивает комиссии
Система повышает внимание банков к операциям клиентов.
Система повышает внимание банков к операциям клиентов.
С 1 апреля платежная система Visa уменьшает комиссию, взимаемую с банков, за обслуживание платежей картами в общественном транспорте. «Ъ» изучил новые тарифы системы и нашел там и другие, не менее важные изменения для банков. Так, Visa увеличила комиссию за авторизацию, но отказалась от сопоставимой с повышением платы за клиринг. По мнению экспертов, во избежание роста расходов банкам придется следить за качеством трансакций и состоянием карт клиентов.
Об изменениях тарифов по транспортным операциям сообщил в пятницу старший директор департамента цифровых решений Visa в России Алексей Денисов. «С 1 апреля по картам Visa будет понижена комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку трансакций в решениях по приему карт на транспорте, — заявил он.— Данное изменение обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте и будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей». Тарифы, вступающие в силу 1 апреля, опубликованы на сайте Visa. Из них следует, что снижение в 1,5−4 раза затронет комиссии, взимаемые системой с
В ВТБ (транспортный эквайер столицы) сообщили, что инициативу Visa поддерживают. В Сбербанке (обслуживает прием карт в транспортной сети большинства российских регионов) от комментариев отказались. Частные банки надеются воспользоваться изменениями для входа в этот сегмент рынка.
До сих пор для частных банков было экономически нецелесообразно заниматься эквайрингом на общественном транспорте. Речь идет о довольно сложной платежной инфраструктуре, в первую очередь потому, что в транспорте необходимо обеспечить моментальность трансакции, быструю связь с банком в любой точке маршрута и высочайшую отказоустойчивость, что требует немалых финансовых вложений.
При этом о снижении размера торговой уступки для транспортных предприятий и, как следствие, потребителя пока говорить рано. Этот сегмент остается дотационным, то есть убыточным, и работают в нем только госбанки.
Транспортные операции не затронет и грядущее повышение комиссий Visa для эмитентов — за авторизацию. Это часть цепочки, когда торговая точка направляет запрос в банк, выпустивший карту, получает одобрение и производит списание или получает отказ и трансакция не завершается. В среднем удорожание составит для банков 0,6 цента или 1 цент (а комиссия увеличится до 1,8 цента или 3 центов соответственно) в зависимости от количества операций банка (до или свыше 500 тыс. штук). Одновременно для эмитентов обнуляются комиссии за клиринг — сводные взаиморасчеты между всеми участниками системы. Судя по размеру этих комиссий (те же 0,6 цента и 1 цент), Visa включила их в авторизацию. В Visa не комментируют тарифную политику.
По мнению экспертов, в формальной перестановке цифр между графами кроется намерение «апгрейдить» российский платежный рынок. «Так, несколько лет назад для распространения чипованных карт международные платежные системы изменили комиссии, сделав менее доходными выпуск и расчеты по картам без чипа, — вспоминает собеседник “Ъ” в банке топ-20.— Очевидно, объединением комиссий за авторизацию и клиринг Visa пытается стимулировать банки контролировать качество авторизационных запросов». Сейчас, например, есть проблема с большим количеством запросов от МФО, говорит директор ПЦ «Картстандарт» Майя Глотова. «При выдаче займа они требуют оформить автоплатеж с банковской карты, но 95% запросов, которые посылаются в
В любом случае банкам теперь придется доработать свои системы, чтобы не допустить роста расходов, считает глава НП НПС Алма Обаева. «Если мы правильно поняли логику Visa, банкам предстоит пересмотреть свои взаимоотношения с клиентом — возможно, чаще обращать его внимание на состояние счета, предложить ему подключить автопополнение при снижении остатка на карте и т. д., так как банки больше не захотят нести экономически неоправданные расходы за своего клиента», — считает она.
Ольга Шестопал