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11:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Старые АЭС выведут всем рынком

Атомные блоки включают в программу закрытия станций.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», уже в марте в Госдуму может быть направлен несколько лет буксовавший законопроект по закрытию слишком дорогой для энергорынка вынужденной генерации. Стоимость вывода неэффективных энергоблоков ляжет на оптовый энергорынок, к тому же теперь действие документа распространят и на закрытие атомных энергоблоков, что может резко повысить стоимость этих мероприятий. Аналитики замечают, что брать средства с потребителей на эти цели становится все сложнее из-за их перегрузки по другим платежам, но в целом без ущерба энергосистеме можно вывести до 53 ГВт мощности.

В правительстве реанимировали подготовленные Минэнерго поправки к закону «Об электроэнергетике», в которых описывается порядок вывода из эксплуатации неэффективных энергоблоков. Сейчас документ проходит проверку в государственно-правовом управлении президента, в марте документ вынесут на рассмотрение Госдумы, говорят собеседники «Ъ».

Документ был внесен в правительство еще в июле 2018 года, но лежал без движения до принятия постановления по модернизации старых ТЭС: генкомпании, получающие повышенную плату за работу неэффективной генерации, не были заинтересованы в быстром выводе блоков и хотели получить возможность их включения в программу модернизации.

Законопроект касается вывода мощности, имеющей статус вынужденной по электроэнергии (такие ТЭС не отбираются рынком из-за дорогой выработки, но получают на оптовом энергорынке повышенный тариф, так как нужны для надежности энергосистемы). Максимальная мощность таких объектов в 2021 году составит 1,18 ГВт, в 2022 году — 2,98 ГВт. Согласно проекту Минэнерго, если «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) запрещает вывод энергоблока, собственник за свой счет все равно разрабатывает схему его вывода (так называемые замещающие мероприятия), например строительство электросетей от других станций. Затем «Совет рынка» (регулятор энергорынков) выбирает, что дешевле: продолжить эксплуатацию блока, несмотря на высокий тариф, закрыть его после строительства сетей или построить новые блоки на соседних станциях для замещения выбывающей мощности. Если замещение дешевле продолжения эксплуатации, ФАС устанавливает «экономически обоснованный» тариф на мощность, включающий условно-постоянные затраты и инвестиции в замещение.

Повышенный тариф оплачивают потребители оптового энергорынка. В проекте оговаривается, что плата за строительство сетей не включается в инвестпрограмму «Россетей», это даст госхолдингу дополнительную нетарифную выручку.

Впервые Минэнерго предложило распространить предложения и на вывод дорогостоящих атомных энергоблоков. По данным «Росэнергоатома» (РЭА), сейчас остановлены и готовятся к выводу блоки № 1 и № 2 на Белоярской АЭС, № 1 на Ленинградской АЭС, № 1−3 на Нововоронежской АЭС, № 1 на Билибинской АЭС. До сих пор в РФ не было полностью выведенных из эксплуатации атомных блоков, «Росатом» имел возможность продлять их работу. В РЭА не комментировали источники финансирования вывода блоков АЭС.

В течение десяти лет ожидается остановка еще около 15 блоков АЭС, и задача по их эффективному выводу «примет массовый характер», говорит глава направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. До 3,2% от выручки РЭА ежегодно направляет в резерв для обеспечения вывода блоков АЭС, часть затрат также включена в ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» до 2030 года, которая на две трети финансируется бюджетом. Найти дополнительные средства на эти цели с оптового энергорынка будет нелегко, говорит эксперт, «потребители и так перегружены различными платежами и программами».

«Совет производителей энергии» считает, что вывод объектов когенерации (вынужденная генерация по теплу выводится по закону о теплоснабжении) может быть затруднен, так как регион в нужные сроки не успеет построить альтернативу (котельную). Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что, чтобы исключить злоупотребления, предложения собственников станций по замещающим мероприятиям должны проходить независимый технологический и ценовой аудит. В «Совете рынка» ожидают, что из-за актуальности законопроект может быть принят уже в этом году, но потребуется также изменение множества подзаконных актов.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» замечает, что в 2018 году коэффициент резервирования в системе составлял 23,3%, то есть около 53 ГВт мощности энергосистемы могут быть выведены «без потери надежности и энергоснабжения без учета региональных ограничений».

Татьяна Дятел

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