Старые АЭС выведут всем рынком
Атомные блоки включают в программу закрытия станций.
Атомные блоки включают в программу закрытия станций.
По данным «Ъ», уже в марте в Госдуму может быть направлен несколько лет буксовавший законопроект по закрытию слишком дорогой для энергорынка вынужденной генерации. Стоимость вывода неэффективных энергоблоков ляжет на оптовый энергорынок, к тому же теперь действие документа распространят и на закрытие атомных энергоблоков, что может резко повысить стоимость этих мероприятий. Аналитики замечают, что брать средства с потребителей на эти цели становится все сложнее
В правительстве реанимировали подготовленные Минэнерго поправки к закону «Об электроэнергетике», в которых описывается порядок вывода из эксплуатации неэффективных энергоблоков. Сейчас документ проходит проверку в
Законопроект касается вывода мощности, имеющей статус вынужденной по электроэнергии (такие ТЭС не отбираются рынком
Впервые Минэнерго предложило распространить предложения и на вывод дорогостоящих атомных энергоблоков. По данным «Росэнергоатома» (РЭА), сейчас остановлены и готовятся к выводу блоки № 1 и № 2 на Белоярской АЭС, № 1 на Ленинградской АЭС, № 1−3 на Нововоронежской АЭС, № 1 на Билибинской АЭС. До сих пор в РФ не было полностью выведенных из эксплуатации атомных блоков, «Росатом» имел возможность продлять их работу. В РЭА не комментировали источники финансирования вывода блоков АЭС.
В течение десяти лет ожидается остановка еще около 15 блоков АЭС, и задача по их эффективному выводу «примет массовый характер», говорит глава направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. До 3,2% от выручки РЭА ежегодно направляет в резерв для обеспечения вывода блоков АЭС, часть затрат также включена в ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» до 2030 года, которая на две трети финансируется бюджетом. Найти дополнительные средства на эти цели с оптового энергорынка будет нелегко, говорит эксперт, «потребители и так перегружены различными платежами и программами».
«Совет производителей энергии» считает, что вывод объектов когенерации (вынужденная генерация по теплу выводится по закону о теплоснабжении) может быть затруднен, так как регион в нужные сроки не успеет построить альтернативу (котельную). Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что, чтобы исключить злоупотребления, предложения собственников станций по замещающим мероприятиям должны проходить независимый технологический и ценовой аудит. В «Совете рынка» ожидают, что
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» замечает, что в 2018 году коэффициент резервирования в системе составлял 23,3%, то есть около 53 ГВт мощности энергосистемы могут быть выведены «без потери надежности и энергоснабжения без учета региональных ограничений».
Татьяна Дятел