На ликвидацию свалок в 2019 году выделят 10 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие шесть лет президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал рекультивировать все проблемные свалки в стране.

В этом году займутся 49 объектами, вблизи которых живет 3,9 млн человек.

На ликвидацию незаконных полигонов и обезвреживание территорий потратят 6,7 млрд из федерального бюджета и 3,1 млрд — из региональных.

Средства выделят 12 субъектам. В 2020 году планируется направить еще 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам.

Также 617 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки в Челябинске, которая стала самой крупной в РФ.

Кроме того, рекультивируют и знаменитую «Черную дыру» — нелегальный отстойник промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области.