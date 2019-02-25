Компания из третьего эшелона обогнала «Сургутнефтегаз» по капитализации

Источник: Ведомости

Акции малоизвестной компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС) продолжают дорожать на Московской бирже: к 10.30 мск котировки выросли почти на 40% в сравнении с предыдущим днем (максимальное изменение цены за день по правилам биржи) и достигли 55 490 руб. Всего сегодня на бирже прошло 28 сделок на общую сумму 1,5 млн руб.

Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала «Сургутнефтегаз» , который стоит 1,26 трлн руб.

Котировки ОКС растут с начала месяца: с 6 февраля по 25 февраля стоимость этих бумаг выросла с 740 руб. до 55 490 руб. Акции ОКС находятся в третьем уровне котировального списка Московской биржи, бумаги неликвидны: в январе они торговались только четыре дня, а оборот торгов за это время составил 11 580 руб.

Основным акционером ОКС является негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»: ему принадлежит 91,3% компании. Самой ОКС принадлежит 54,15% банка «Абсолют», 100% «Абсолют-лизинга» и 31,59% «Трансфин-М».