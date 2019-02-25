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14:06 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» покинут два заместителя Миллера

Это Александр Медведев и Валерий Голубев, проработавшие в газовом холдинге больше 15 лет.

Источник: AP 2019

«Газпром» покидают сразу два заместителя председателя правления — Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за внешний рынок, говорится в сообщении газовой монополии. Решения о прекращении полномочий топ-менеджеров будут приняты советом директоров.

В сообщении отмечается, что Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». На прошлой неделе он был назначен президентом петербургского футбольного клуба вместо Сергея Фурсенко. В сообщении не уточняется, чем займется Голубев после ухода из компании. Предправления Алексей Миллер поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу. В этом году Голубеву исполняется 67 лет.

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В компании также поменяется еще один топ-менеджер — Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника департамента 307 (отвечает за добычу газа, газового конденсата и нефти). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», на какой именно — не уточняется.

Медведев занимал должность предправления с 2005 г. До этого, с 2002 по 2014 г. он был гендиректором ООО «Газпром экспорт» — «дочки» «Газпрома», которая отвечает за поставки топлива за рубеж. В 2009 г. журнал Time внес Медведева в список 100 самых влиятельных людей в мире, так как через «Газпром экспорт» проходит треть потребляемого Европой газа.

Голубев стал зампредом правления «Газпрома» в 2015 г. Он пришел в компанию в 2003 г. на должность члена правления — гендиректора ООО «Газкомплектимпэкс», отвечавшего за закупки «Газпрома».

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