Американской экономике предсказали обвал

Источник: AP 2019

Всего в опросе приняли участие порядка 300 экспертов. Десять процентов опрошенных ожидают, что рецессия начнется уже в этом году, 42 процента уверены, что это произойдет со следующего года, а 25 процентов — в 2021-м.

По оценке экспертов, за последние месяцы 2018 года темпы роста ВВП в США сократились с 3,4 процента в третьем квартале, до 2,5 процента в годовом исчислении.

Основной проблемой экономисты назвали политику президента США Дональда Трампа.

36 процентов экспертов считают, что, если существующие тарифы, введенные в ходе торговой войны на целый ряд категорий товаров из Китая, оставят в силе, рост ВВП в 2019 году сократится на 25 базисных пунктов. Еще 26 процентов опрошенных специалистов ожидают при таком сценарии снижения на 50 базисных пунктов, а 15 процентов участников опроса полагают, что снижение превысит 50 базисных пунктов.