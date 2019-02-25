Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Черная кошка стала белой. Это возможно? Да!
Изобретение 12-летнего школьника потрясло ученых
Андрей Малахов похвастался подарком от сына
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар»
Названы опасные виды квартир
Сыграл в свою смертьКак жил и во что верил Алексей Балабанов
"Убийцу" группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Самую популярную девочку России покупает Голливуд
Десятилетний сын Филина пришел в «Голос. Дети» и попал к Лободе
Шейк, Лопез, Гага: гости и победители премии «Оскар 2019»
Федерация фигурного катания подала состав сборной России на ЧМ
Станислав Черчесов попросил перенести матч «Зенит» — «Спартак»
Названа причина госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
Умер 30-летний внук знаменитого актера
Бойцы ВСУ напали на главу МВД в ДНР - подробности
Мужчины “категории В” обязаны прибыть на сборы
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
14Скончался актер Сергей Юрский
18:54 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты: доллар США не упадет ниже 65 рублей

Несмотря на возможные новые санкции против России рубль укрепляется.

ЦБ: $ 65.2582   -0.26 € 74.0876   -0.25 ММВБ: $ 65.4925   +0.10 € 74.3075   +0.22
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара США уже приблизился к отметке в 65 рублей. Однако перейти этот рубикон российской валюте вряд ли удастся. Дальнейшее укрепление российской валюты невозможно, если не исключить санкционную угрозу.

Согласно данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра», то есть на 26 февраля, упал до 65,25 рублей, а евро — до 74,09 рублей.

На московской бирже курс доллара на 15.20 мск составил 65,27 рублей (-0,1%).

В целом за последний месяц произошло снижение курса доллара на 1,1%, говорит Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

Поддержку рублю оказывает благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти.

Так, стоимость барреля нефти Brent находится около максимальных значений за последние три месяца и торгуется на уровне $67−66 за баррель нефти Brent c поставкой в мае 2019 года.

Впрочем, на 15.36 цена на нефть стала падать. Так, баррель нефти опустился до $66,48 (-1,12%).

Это должно порадовать президента США Дональда Трампа.

Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте. Мир не может вынести такой резкий скачок цен — он хрупкий!
Дональд Трамп
президент США
Читайте также
Орешкин: рубль будет устойчивым при цене на нефть выше $40 за баррель

Помогает укрепляться российской валюте и период уплаты налогов. В частности, очередной этап уплаты налогов экспортерами на этой неделе запланирован на четверг, 28 февраля.

В целом сейчас валюты развивающихся стран пользуются повышенным спросом из-за позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем, комментирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

Заявление Дональда Трампа об отказе повышения тарифов с 1 марта положительно воспринимается с точки зрения инвестирования в рисковые активы, поясняет он.

Так, решение отсрочить введение пошлин на китайские товары президент США объяснил «очень продуктивными переговорами» с Китаем.

По словам Трампа, «при условии дополнительного прогресса» на переговорах на его вилле во Флориде может быть запланирована его встреча с главой КНР Си Цзиньпином для заключения торговой сделки. При этом сроки встречи с лидером КНР Трампом не уточняются.

Торговые войны
12:16 (мск)США и Китай готовятся заключить перемирие
02:51 (мск)США отложат введение пошлин на китайские товары
6 февраляТрамп заложил фундамент для новых торговых войн

«Очевидно, стороны достигли прогресса по принципиальным вопросам, в том числе по защите интеллектуальной собственности, однако это не отменяет повышенной волатильности на рынках вплоть до заключения соглашения», — комментирует Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

Читайте также
Угроза новых санкций США ударила по рублю и российским акциям

О повышенном спросе на активы развивающихся стран свидетельствуют и данные по поводу присутствия нерезидентов на российском рынке. Так, на конец декабря доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) составила 23,6%. По информации на 31 января 2019 года, она увеличилась до 24,4%. Эти данные следуют из «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России и опубликованном на прошлой неделе.

«В целом в декабре-январе объем покупок ОФЗ нерезидентами на аукционах составил 44 млрд. рублей, а доля нерезидентов на одном аукционе увеличилась в среднем до 33%. При этом наращивание вложений в основном отмечалось в бумагах с длинным сроком погашения. В этих условиях Минфин увеличил средний объем привлечения средств посредством аукционов ОФЗ с 12,1 млрд. в ноябре до 16,3 млрд. рублей в декабре 2018 года — январе 2019 года», — комментирует торги Геннадий Попов, аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, несмотря на позитив на рынке, эксперты не прогнозируют, что доллар США упадет ниже 65 рублей за американскую валюту в ближайшее время.

Артем Лютик не исключает, что курс может ненадолго опустить ниже этой отметки, однако затем тут же последует коррекция.

Окончание налогового периода, рост выплат по внешнему долгу в марте-апреле, а также санкционные риски, вряд ли допустят полноценное закрепление доллара ниже отметки в 65 рублей на длительный период.
Артем Лютик
управляющий директор «Универ Капитал»
Читайте также
10 нервных минут.10 нервных минут.

В целом, по словам эксперта, курс доллара сейчас напрямую зависит от постепенной адаптации России к санкциям. Укрепление рубля невозможно без исключения угроз со стороны США и Европы, добавляет он.

Между тем ни США, ни Евросоюз пока не намерены отказываться от санкций. Так, в середине февраля в сенат США был внесен законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям в отношении России в банковском и энергетическом секторах. Кроме того, отдельные санкции рассматривают и в Евросоюзе. Как сообщала газета Financial Times, США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер, которые могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

При этом, как неоднократно ранее заявляли «Газете.Ru» эксперты, если санкции против нашей страны все же будут приняты в жестком варианте (включая ограничения против российских госбанков и вложений нерезидентов в госдолг), то курс доллара вполне может уйти за уровень 70 рублей.

Следите за развитием темы Падение курса рубля
 Назван лидер на выборах в Молдавии после обработки 95% протоколов
Найден мертвым Игорь Малашенко
В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на ТВ
Умер политолог и бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко
Путин поручил расширить налоговые льготы при продаже квартир
На Кубани массово гибнут птицы
Прохожие влезли в кадр в неподходящий момент и стали мемом
Мать отказалась от подарка маленького сына ради его будущего
Получивший пощечину от Александра Емельяненко вступился за бойца
Спорт
Федерация фигурного катания подала состав сборной России на ЧМ По словам главы федерации Александра Горшкова, в заявку вошли фигуристы, выступавшие на чемпионате Европы в Минске, включая запасных
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
Поездка из аэропорта в центр Москвы стоила китаянке 60 000 руб. Сотрудники ГУ МВД России по Москве проводят проверку после обращения студентки из Китая. За поездку на такси из аэропорта Шереметьево до центра города с нее потребовали 60 тысяч рублей, сообщает РИАМО
Кино
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар» Рами Малеку, получившему престижную награду за роль Фредди Меркьюри, потребовалась помощь врачей
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
37-летняя актриса объявила на церемонии «Оскар» о первой беременности Кристен Риттер преподнесла коллегам и поклонникам оригинальный сюрприз (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь