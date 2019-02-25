Путин поручил расширить налоговые льготы при продаже квартир

Сейчас владелец освобождается от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если он владел им более пяти лет. В то же время для квартир и домов, полученных в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации действует меньший срок — три года.
Такая льгота предусматривается лишь для недвижимости, которая является единственным жилым помещением для ее владельца.
Согласно поручению, правительство должно подготовить необходимые поправки в законодательство до конца февраля. В случае принятия законопроекта парламентом в этом году, он может вступить в силу с 2020 г.