Путин дал два месяца на подготовку плана снижения комиссий за безналичные расчеты
Ответственные за предложения — Набиуллина и Медведев.
Ответственные за предложения — Набиуллина и Медведев.
Президент Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 30 апреля 2019 г. представить предложения, как можно снизить для участников платежных систем «отдельные виды комиссий» за безналичные расчеты, в том числе с использованием банковских карт. Ответственные — председатель Банка России Эльвира Набиуллина и
Путин издал поручение по итогам форума «Деловой России», на котором член генерального совета этой организации Анны Нестерова пожаловалась президенту, что бизнес платит за прием карт до 3% от оборота. Президент согласился, что это слишком много и назвал это «квазиналогом», добавив, что над вопросом надо работать.
Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт (эквайринг) и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после их встречи с
Антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство доклад, в котором, в частности, не поддерживалось введение фиксированных цен на эквайринг. Доклад отражает согласованную позицию ФАС, Минфина, Минпромторга и ЦБ.
Об этом же на прошлой неделе говорила и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она подчеркивала, что регулятор против регулирования тарифов: цены для потребителей не упадут, а вот доля безналичных снизится, хотя они удобны и людям, и государству.
Центробанк уже запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях, рассказывала на прошлой неделе «Ведомостям» директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего «социальных»: аптеках, образовании, медицине, транспорте.