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19:16 (мск), источник: Ведомости

Путин дал два месяца на подготовку плана снижения комиссий за безналичные расчеты

Ответственные за предложения — Набиуллина и Медведев.

Президент Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 30 апреля 2019 г. представить предложения, как можно снизить для участников платежных систем «отдельные виды комиссий» за безналичные расчеты, в том числе с использованием банковских карт. Ответственные — председатель Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин издал поручение по итогам форума «Деловой России», на котором член генерального совета этой организации Анны Нестерова пожаловалась президенту, что бизнес платит за прием карт до 3% от оборота. Президент согласился, что это слишком много и назвал это «квазиналогом», добавив, что над вопросом надо работать.

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт (эквайринг) и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после их встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком в ноябре. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг.

Антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство доклад, в котором, в частности, не поддерживалось введение фиксированных цен на эквайринг. Доклад отражает согласованную позицию ФАС, Минфина, Минпромторга и ЦБ.

Руководители Сбербанка Герман Греф и «ФК Открытие» Михаил Задорнов называли неточными данные о высоких комиссиях для ритейлеров за прием карт, о которых доложили Путину.

Об этом же на прошлой неделе говорила и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она подчеркивала, что регулятор против регулирования тарифов: цены для потребителей не упадут, а вот доля безналичных снизится, хотя они удобны и людям, и государству.

Центробанк уже запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях, рассказывала на прошлой неделе «Ведомостям» директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего «социальных»: аптеках, образовании, медицине, транспорте.

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