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07:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цены билетов пошли на взлет

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами. Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой. Эксперты говорят, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы, но полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется.

Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018−2019 годов. Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%. «Средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%, — солидарны в Tutu.ru.— На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение — Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы».

В целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5%, с 20,9 тыс. до 22 тыс. руб., отмечают в агрегаторе.
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Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва—Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. руб.), Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.).

Впрочем, есть и подешевевшие направления. Так, билеты Москва—Петербург подешевели на 7%, до 3,5 тыс. руб., Краснодар—Тюмень — на 30%, до 4,7 тыс. руб.

В Tutu.ru сообщили, что средний чек на рейсы из Москвы в Краснодар и Ростов-на-Дону выросли на треть, на 20% подорожали рейсы из Москвы в Минеральные Воды, на 12% — в Самару, на 8% — в Сочи, на 7% — в Симферополь. На международных направлениях выросли цены на рейсы из Москвы в Мюнхен и Вену (на 8%), из Петербурга в Прагу (на 7%). За тот же период на 19% упали цены на билеты из Москвы в Ригу.

Источник «Ъ», близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.

«Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 руб., а сейчас почти 70 руб. А все основные расходы перевозчиков — в валюте», — говорит он.

Собственник авиакомпании «Руслайн» Николай Уланов говорит, что перевозчик в последние месяцы не повышал цены на билеты. По его словам, если другие игроки и повышали их, то экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо (см. «Ъ» от 20 февраля).

С точки зрения рентабельности, отмечает господин Уланов, сложным был декабрь, когда из-за погодных условий пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись. «Многие игроки сегодня стараются переориентироваться на международные направления из-за слабого внутреннего спроса на авиаперевозки», — говорит он.

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Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5−7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене.

«Как только цена повышается ощутимо для потребителя, объем перевозок сразу падает», — констатирует господин Борисов. По его словам, опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний.

Герман Костринский

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