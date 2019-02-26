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06:42 (мск), источник: Ведомости

Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

Пока что данные госорганов о фальсификации продуктов разнятся.

Источник: AP 2019

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения — мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов — для отбора и лабораторных исследований. С копией поручения ознакомились «Ведомости», наличие документа и суть поручений подтвердила представитель Гордеева. Роскачество и Россельхознадзор получили поручение, сказали их представители.

Цель — собрать объективную картину качества и безопасности продукции, в частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики, рассказали два федеральных чиновника: данные у Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся — как и методики. Поэтому проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а Роскачество станет отвечать за отбор, программу испытаний и объединение информации. О результатах будет доложено в правительство, говорит представитель Гордеева.

Инициатива направлена на повышение качества продуктов, отмечает представитель Минсельхоза. Россельхознадзор еще в 2017 г. заявил об их массовой фальсификации. В 2018 г. в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции найдены нарушения, говорит представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

У Роспотребнадзора на сайте — иные данные. 8% сыра на полке содержат растительные жиры, сообщала служба в ноябре. В первом полугодии 2018 г. не соответствовало норме 2% мяса и мясной продукции. Лишь 0,3% мясных продуктов не соответствовали требованиям к содержанию антибиотиков, микробиологическим показателям — 3%.

Оба надзора контролируют качество и безопасность, напоминает Мелано, но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор — на предприятиях и складах.

Регулярные и противоречивые заявления ведомств о якобы большой доле фальсификата плохо отражаются на производителях: у потребителя создается впечатление, что на полках магазинов сплошь контрафакт и небезопасная продукция, это снижает внутренний спрос и экспортный потенциал продукции, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, но многие претензии необоснованны, так как связаны с несовершенством технических регламентов ЕАЭС.

Совместная проверка будет способствовать получению объективных данных, считает представитель Минсельхоза.

Пока предупреждений о проверке не было, говорят представители «Ашана» и другой крупной торговой сети. «Черкизово» о проверках неизвестно, сказал его представитель. В PepsiCo (сыры «Ламбер») слышали, что проверки планируются, но уведомлений не получали, говорит представитель компании.

Сами проверки опасений не вызывают — это нормально для пищевых компаний, замечает сотрудник крупного производителя продуктов питания. «Черкизово» поддерживает их, компания заинтересована в единых правилах, говорит представитель агрохолдинга: в качестве своей продукции компания уверена, а обеление рынка после проверок позволит надеяться на снижение числа контрольных мероприятий.

С крупного предприятия, как правило, уходит безопасная продукция: там используется международная система контроля качества, рассказывает сотрудник крупного агрохолдинга, а что происходит при транспортировке, в распределительных центрах и торговых сетях, производитель не знает, именно там могут возникать проблемы вроде несоблюдения температурного режима.

Проверки мяса птицы, сыров и колбасы — продолжение проверок, проведенных на молочном рынке, говорят два чиновника. Тогда, по данным РБК, выявлено, что от 20 до 62% молочной продукции не соответствует нормам.

Не понятно, как будут использовать результаты проверок, сетует сотрудник крупного агрохолдинга: если делить производителей на хороших и плохих, можно воспринимать это как давление на рынок. Будут ли данные о производителях, в продукции которых найдут нарушения, публичными, представители Роскачества, Гордеева, Россельхознадзора не ответили. Запрос в Роспотребнадзор остался без ответа.

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по качеству молочных продуктов
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