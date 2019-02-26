Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История спасения исхудавшей и больной немецкой овчарки
Поездка из Шереметьево в центр стоила китаянке 60 000 рублей
В носу мужчины рос молочный зуб
Лучшие примеры макияжа на "Оскаре"
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
Сыграл в свою смертьКак жил и во что верил Алексей Балабанов
"Убийцу" группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Самую популярную девочку России покупает Голливуд
Десятилетний сын Филина пришел в «Голос. Дети» и попал к Лободе
Шейк, Лопез, Гага: гости и победители премии «Оскар 2019»
“Вывели за руки”: за что зрителей выгоняли с концерта Аллегровой
Сын Яковлевой уберёт тату гроба с лица - причина
Названа причина госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
Умер 30-летний внук знаменитого актера
Поездка из аэропорта в центр стоила китаянке 60 000 рублей
Глава Туркменистана доказал, что он дрифт-король
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
22Война без победы
04:53 (мск), источник: Известия

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась.

В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

Подробнее — в материале «Известий»:

Долга не выдержат: закредитованность россиян ограничат уже в этом году

Часть страховки по досрочно выплаченному кредиту можно будет вернуть
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
 Долга не выдержат: закредитованность россиян ограничат уже в этом году
Политический мотив: как Киев отменил результаты отбора на Евровидение
В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на ТВ
Украина решила не отправлять Maruv на «Евровидение»
Путин поручил расширить налоговые льготы при продаже квартир
Террористы пытались атаковать штаб ГРУ
Тимошенко рассказала об аферах с российским газом
Прохожие влезли в кадр в неподходящий момент и стали мемом
Спорт
Чемпион разгромлен: «Авангард» уничтожил «Ак Барс» — 6:0! В стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
В России неожиданно появился новый кроссовер за 1 100 000 рублей На сайте марки Chery появилось предложение купить кроссовер Tiggo 4 из ограниченной партии
Кино
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар» Рами Малеку, получившему престижную награду за роль Фредди Меркьюри, потребовалась помощь врачей
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
37-летняя актриса объявила на церемонии «Оскар» о первой беременности Кристен Риттер преподнесла коллегам и поклонникам оригинальный сюрприз (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь