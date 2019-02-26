В «Газпроме» рассказали о причинах ухода Медведева и Голубева из компании

Источник: РИА "Новости"

Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил во вторник зампред правления холдинга Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.

Что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию.

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Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно в понедельник. Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления «Газпрома» будут приняты советом директоров компании.

В сообщении «Газпрома» отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.