Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США заявили о контроле над Арктикой: ответ из РФ
В России неожиданно появился новый кроссовер за 1 100 000 рублей
Беременная Меган Маркл блистала на торжественном приеме в Марокко
Десятилетний сын Филина пришел в «Голос. Дети» и попал к Лободе
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
12-летняя девочка спасла подругу, провалившуюся под лед
Андрей Малахов похвастался подарком от сына
Малашенко "внезапно исчез" накануне смерти
Место работы дочери Пескова возмутило россиян
«Флорида» победила «Колорадо», Дадонов забил 22-ю шайбу в сезоне
Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены
С кем встречаются дети Маликова, Валерии, Табакова и других звезд
Как выглядят звезды, которые совсем не употребляют алкоголь
Поездка из аэропорта в центр стоила китаянке 60 000 рублей
Глава Туркменистана доказал, что он дрифт-король
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
09:47 (мск), источник: ТАСС

В «Газпроме» рассказали о причинах ухода Медведева и Голубева из компании

ТАСС, 26 февраля — Зампред правления холдинга Андрей Круглов отметил, что они выходят на пенсию.

Источник: РИА "Новости"

Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил во вторник зампред правления холдинга Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.

Что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию.
Читайте также
«Газпром» не видит угроз от СПГ своим позициям на рынке в Европе

Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно в понедельник. Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления «Газпрома» будут приняты советом директоров компании.

В сообщении «Газпрома» отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.

Медведев входил в правление «Газпрома» с 2002 года, с 2005-го был заместителем председателя. В 2005—2014 годах он также возглавлял «Газпром экспорт». Голубев также вошел в правление холдинга в 2002 году, а пост зампреда занимал с 2006-го.

 "Мы вас на войну не посылали. Вы воевали за другое государство"
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
«Газпром» не увидел угроз от СПГ своим позициям в Европе
Террористы пытались атаковать штаб ГРУ
Цены билетов пошли на взлет
Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Прохожие влезли в кадр в неподходящий момент и стали мемом
Василий Уткин сдержал обещание и сбрил бороду (видео)
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Спорт
Чемпион разгромлен: «Авангард» уничтожил «Ак Барс» — 6:0! В стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
В России неожиданно появился новый кроссовер за 1 100 000 рублей На сайте марки Chery появилось предложение купить кроссовер Tiggo 4 из ограниченной партии
Кино
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар» Рами Малеку, получившему престижную награду за роль Фредди Меркьюри, потребовалась помощь врачей
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
37-летняя актриса объявила на церемонии «Оскар» о первой беременности Кристен Риттер преподнесла коллегам и поклонникам оригинальный сюрприз (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь