В «Газпроме» рассказали о причинах ухода Медведева и Голубева из компании
ТАСС, 26 февраля — Зампред правления холдинга Андрей Круглов отметил, что они выходят на пенсию.
ТАСС, 26 февраля — Зампред правления холдинга Андрей Круглов отметил, что они выходят на пенсию.
Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил во вторник зампред правления холдинга Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.
Что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в
пресс-релизе.Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию.
Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно в понедельник. Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления «Газпрома» будут приняты советом директоров компании.
В сообщении «Газпрома» отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.
Медведев входил в правление «Газпрома» с 2002 года, с 2005-го был заместителем председателя. В 2005—2014 годах он также возглавлял «Газпром экспорт». Голубев также вошел в правление холдинга в 2002 году, а пост зампреда занимал с 2006-го.