«Газпром» не видит угроз от СПГ своим позициям на рынке в Европе

Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что по итогам 2018 года экспорт газа «Газпрома» в Европу вырос до 201,8 миллиарда кубометров, что в три раза превышает суммарные поставки СПГ всех мировых производителей на данный рынок и в 55 раз больше поставок в Европу СПГ из США.

По словам Аксютина, потребность в дополнительных объемах газа на рынке Европы будет расти на фоне падения собственной добычи, ожидаемого снижения поставок трубопроводного газа из Алжира и прогнозируемого пика добычи природного газа в Норвегии в первой половине следующего десятилетия.

При этом глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова добавила, что в 2018 году доля собственной добычи в общем объеме потребления газа в Европе упала ниже психологической отметки в 50%, в то же время терминалы СПГ в ЕС остаются недозагруженными.

«В результате, можно ожидать, что потребность Европы в импорте газа будет увеличиваться и к 2035 году прирастет на величину не менее 85 миллиардов кубометров. Есть и более оптимистичный прогноз, что потребность может вырасти до 130 миллиардов кубометров», — сказал Аксютин.

«Скептики говорят, что в 2019—2020 годы рынок Европы якобы наводнит американский СПГ с заводов и новых технологических линий, которые строятся в настоящее время — это объем примерно около 60 миллиардов кубов. Для сравнения за предыдущие два года в мире было введено новых мощностей на большую величину — свыше 80 миллиардов кубов, но это не помешало нам в 2017 и 2018 году обновить рекорды суточных, месячных и годовых поставок», — добавил он.