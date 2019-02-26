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08:57 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» не видит угроз от СПГ своим позициям на рынке в Европе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Газпром» не видит угроз со стороны мировых производителей сжиженного природного газа, в том числе из США, для своих позиций на рынке Европы, заявил член правления, начальник департамента перспективного развития «Газпрома» Олег Аксютин в ходе Дня инвестора компании.

Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что по итогам 2018 года экспорт газа «Газпрома» в Европу вырос до 201,8 миллиарда кубометров, что в три раза превышает суммарные поставки СПГ всех мировых производителей на данный рынок и в 55 раз больше поставок в Европу СПГ из США.

По словам Аксютина, потребность в дополнительных объемах газа на рынке Европы будет расти на фоне падения собственной добычи, ожидаемого снижения поставок трубопроводного газа из Алжира и прогнозируемого пика добычи природного газа в Норвегии в первой половине следующего десятилетия.

При этом глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова добавила, что в 2018 году доля собственной добычи в общем объеме потребления газа в Европе упала ниже психологической отметки в 50%, в то же время терминалы СПГ в ЕС остаются недозагруженными.

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«В результате, можно ожидать, что потребность Европы в импорте газа будет увеличиваться и к 2035 году прирастет на величину не менее 85 миллиардов кубометров. Есть и более оптимистичный прогноз, что потребность может вырасти до 130 миллиардов кубометров», — сказал Аксютин.

«Скептики говорят, что в 2019—2020 годы рынок Европы якобы наводнит американский СПГ с заводов и новых технологических линий, которые строятся в настоящее время — это объем примерно около 60 миллиардов кубов. Для сравнения за предыдущие два года в мире было введено новых мощностей на большую величину — свыше 80 миллиардов кубов, но это не помешало нам в 2017 и 2018 году обновить рекорды суточных, месячных и годовых поставок», — добавил он.

«Более того, 60 миллиардов не смотрятся столь внушительно по сравнению с приростом мирового потребления, который за те же прошедшие два года превысил почти 200 миллиардов кубометров газа в год. В связи с этим мы не видим угроз нашим рыночным позициям в Европе», — резюмировал Аксютин.

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06:57 (мск)© Ньюстюб
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