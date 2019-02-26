Мосбиржа приостановила торги бумагами подорожавшей на 8000% компании

Московская биржа приостановила с 26 февраля торги в основном режиме акциями компании «Объединенные кредитные системы», говорится в сообщении. Решение принято в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Мосбиржи, уточняется в сообщении. О снятии ограничения по коду расчетов в режиме основных торгов будет сообщено дополнительно.

За неполный месяц с 30 января по 25 февраля стоимость бумаги подскочила более чем на 8000% — с 680 рублей до 55 490 рублей. Капитализация компании на закрытии торгов 25 февраля достигла 1,3 трлн рублей (для сравнения, капитализация ВТБ — 469,7 млрд рублей, «Северстали» — 862,7 млрд рублей, «Сургутнефтегаз» — 943 млрд рублей).

Согласно последней отчетности по МСФО на середину 2018 года, НПФ «Благосостояние» владеет ОКС через пять управляющих компаний, которым были переданы в доверительное управление резервы фонда. Среди них — УК «Тринфико» (14,6%), «КапиталЪ» (19,8%), «Лидер» (19,8%), «Трансфингрупп» (17,3%) и «ТКБ Инвестмент Партнерс» (19,8%). На прочих акционеров приходится 8,7%. Через компанию ОКС НПФ «Благосостояние» контролирует 41% «Абсолют Банка».

Всего ОКС выпустила 23 719 000 акций, но на Московской бирже торгуются только 182 бумаги. Таким образом, доля акций компании в свободном обращении незначительна — порядка 0,0008%.